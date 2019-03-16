2019年滬重大工程建設計劃投資1362億

中評社北京3月16日電／昨天召開的上海市重大工程建設和文明施工管理工作會議透露，2019全年共安排上海市重大工程正式項目138項，預備項目28項，新開工項目23項，建成項目11項。全年計劃投資1362億元，達到近年來最高水平。



圍繞上海“五個中心”、“四大品牌”建設，聚焦長三角一體化和科創中心建設國家戰略和上海市委、市政府重點工作，上海市重大工程繼續保持一定投資規模和建設數量，全力推進科技創新、生態環境、民生保障、基礎設施、城鄉發展等五大領域重點項目建設。



在科創中心建設方面：聚焦科創中心和先進製造業項目，全力推進科創中心張江科學基礎設施、轉化醫院（上海）國家重大科技基礎設施、特斯拉超級工廠一期等項目建設，確保燃氣輪機實驗裝置、國家海底長期科學觀測系統等項目實現開工。



在生態環境建設方面：聚焦“一江一河”和末端處置能力項目，積極推進黃浦江兩岸地區公共空間延伸、蘇州河流域整治四期工程等項目建設，確保泰和污水處理廠、老港再生能源利用中心二期等項目建成投運，按時完成國家環保督查任務。



在民生保障建設方面：聚焦文化體育衛生項目，加快推進上海博物館東館、上海圖書館東館、徐家匯體育公園、浦東足球場等項目建設，確保立信會計金融學院新校區、復旦大學附屬中山醫院醫療科技綜合樓、岳陽醫院門診綜合樓改擴建、上海大歌劇院等新項目如期啟動。



在基礎設施建設方面：聚焦長三角一體化發展國家戰略，推動滬通鐵路上海段、G320公路、吳淞江工程等項目加快建設。加快推進北翟路快速化、諸光路地道等項目，全力保障第二屆進博會順利召開。同時，繼續推進軌道交通、北橫通道、機場聯絡線等城市基礎設施項目建設，有效提升城市承載能力。



在鄉村振興建設方面：聚焦世界園藝博覽會，全力推進崇明世界級生態島等項目建設。同時，繼續推進保障房、租賃住房、郊區污水污泥末端處置、垃圾資源化利用等項目，進一步推動城鄉一體化協調發展；加快推進郊區道路建設，進一步完善郊區互聯互通能力。



會議要求各單位要始終堅守安全質量底線，牢固樹立“安全底線思維”，進一步加強全過程監管，加強重大風險源管控和應急處置，提高現場管控水平。要嚴格落實文明施工管理要求，盡量做到少擾民、不擾民，通過文明施工升級示範創建，強化制度建設和執行，進一步提升文明施工管理水平。



據悉，上海市住建委將會同相關部門梳理現有的文明施工標準規範，並爭取於近期形成並下發更高標準、更好水平體現城市管理精細化要求的新標準，狠抓文明施工，並接受社會監督。



據介紹，2018年市重大工程建設任務全面完成，全年完成投資1418.9億元，創世博會以來新高；實現新開工項目23項，比原計劃多9項。基本建成項目19項，圓滿完成全年各項目標和任務。



（來源：人民網）

