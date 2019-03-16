一二月北京商品住宅銷售面積增55%

中評社北京3月16日電／北京市統計局昨天發布的數據顯示，今年前兩個月北京市商品房銷售面積同比明顯增長，其中住宅是拉動商品房銷售增長的最強勁動力。



商品住宅銷售面積回暖



數據顯示，今年前兩個月，北京市商品住宅銷售面積為70萬平方米，同比增長25%。其中，住宅銷售面積為60.6萬平方米，大幅增長55%。



除住宅之外，辦公樓和商業營業用房的銷售面積則繼續大幅下降。辦公樓銷售3.3萬平方米，同比下降41.1%； 商業營業用房 銷售1.9萬平方米，同比下降54.8%。



在銷售面積回暖的同時，今年以來北京市房地產開發企業房屋新開工面積也大幅增長，接近翻番。



今年前兩個月，北京市房地產開發企業房屋新開工面積156.7萬平方米，同比增長了93.5%。



其中，住宅新開工面積為88.1萬平方米，增長45.4%；辦公樓為3萬平方米，增長50%；商業營業用房為5萬平方米，增長4.6倍。



房屋竣工面積大幅萎縮



與此同時，今年前兩個月北京市房屋竣工面積則大幅萎縮，同比下降幅度達到55.5%。其中，住宅竣工面積為35.4萬平方米，下降46%；辦公樓為2.5萬平方米，下降88.5%；商業營業用房為4.3萬平方米，下降69.3%。今年前2個月，北京市房地產開發企業到位資金為706.9億元，同比下降16.5%。其中，國內貸款為218億元，下降39.9%；自籌資金為211.9億元，增長9.4%；定金及預收款為210億元，增長15%。

