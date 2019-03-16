新西蘭發生十多年來首起政治人物遇襲事件

中評社北京3月16日電／新西蘭環境和氣候變化部長、綠黨共同黨首詹姆斯·肖14日在首都惠靈頓街頭遭到一名男子無故揮拳襲擊，導致眼部淤青，臉部和腕部劃傷。



這是新西蘭十多年來首次發生政治人物遇襲事件，政界和民眾予以譴責。



【男子揮拳】



詹姆斯·肖當天早晨前往國會大廈，7時30分路過植物園，遭到一名陌生男子襲擊。



他的新聞秘書彼得·史蒂文斯說，詹姆斯·肖當時戴著耳機聽音樂，男子走上前與他攀談，內容簡短、隨意。男子隨後抓住詹姆斯·肖，多次向他臉部揮拳。兩名路人阻止男子襲擊，後者駕車逃跑。



史蒂文斯說，襲擊導致詹姆斯·肖一只眼睛淤腫，手腕擦破，臉部劃傷，鼻子被打流血。救護車趕至事發地點，他接受簡單治療，繼續前往國會。



經濟發展部長兼總檢察長戴維·帕克告訴新西蘭“新聞原料”網站，詹姆斯·肖告訴他，襲擊者當時高喊“有關聯合國”的話。



新西蘭警察總署高級警官馬修·莫里斯說，嫌疑人是一名現年47歲的男子，已經被捕，受到故意傷害罪指控，定於15日出庭。如果定罪，他將面臨最長5年監禁。



詹姆斯·肖45歲，惠靈頓維多利亞大學畢業，在英國首都倫敦居住12年，2010年回到新西蘭。他自2015年起擔任新西蘭綠黨領導人；2017年新西蘭舉行議會選舉，他帶領綠黨與工黨、優先黨組成執政聯盟。

