眾院議長回應特朗普首次行使否決權

中評社北京3月16日電／ 美國國會眾議院議長、民主黨人佩洛西隨後在社交媒體上發表聲明說，為推翻特朗普的否決令，眾議院將於3月26日舉行投票。特朗普否決的這項決議2月26日在國會眾議院獲得通過，3月14日在參議院通過。在特朗普行使否決權後，參眾兩院均需至少三分之二票數重新通過決議案，才能駁回總統的否決。



（來源：環球網）