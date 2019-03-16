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眾院議長回應特朗普首次行使否決權
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2019-03-16 11:22:57
中評社北京3月16日電／ 美國國會眾議院議長、民主黨人佩洛西隨後在社交媒體上發表聲明說，為推翻特朗普的否決令，眾議院將於3月26日舉行投票。特朗普否決的這項決議2月26日在國會眾議院獲得通過，3月14日在參議院通過。在特朗普行使否決權後，參眾兩院均需至少三分之二票數重新通過決議案，才能駁回總統的否決。
（來源：環球網）
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