王輝山：地方醫院開通軍人緊急救治“綠色通道”

中評社北京3月16日電／“建議統籌軍地醫療資源，在地方醫院開通軍人緊急救治‘綠色通道’。”作為一名軍醫，來自沈陽聯勤保障中心的王輝山代表關注更多的是官兵健康問題。



王輝山說：“邊防連隊大多駐地偏遠、交通不便，身患急病重病的官兵轉診軍隊保障體系醫院周期長；新軍事訓練大綱規定部隊每年野外駐訓不得少於4個月，但隨行保障醫療力量、急救處置條件有限，駐訓官兵的訓練傷救治特別是突發疾病救治有一定困難；官兵在外地出差或休假時突發重大疾病，往往不便回部隊治療，需要到附近的地方醫院就診。”



“在地方醫院開通軍人緊急救治‘綠色通道’，既是現實需要，也有助於體現軍人職業榮譽感。”王輝山建議，可以在一些市、縣（區）和有條件的鄉鎮，指定至少一所技術實力較強的地方醫院，設立軍人急診優先救治通道，同時在急診掛號、就診、檢查和收費等環節，設立醒目的軍人優先標識，給軍人急診就醫提供便捷。



治療費用是官兵在地方就醫的現實問題。王輝山建議，軍人在地方醫院急診就醫時，享受全額免費醫療待遇。為解決軍人沒有地方醫保的問題，可由上級部門在符合條件的地方醫院，統一設立軍人急診就醫賬號，軍人憑有效證件和軍隊醫療保障卡入院記賬，待治療終結後，部隊醫院和財務部門根據檢查結果和病例治療記錄，逐級審核審定發生的項目和金額，然後劃撥轉賬銷賬。



“軍人平常急診應當首選部隊醫院。”王輝山補充道，只有遇到不可抗拒的原因，確因病情緊急、時間緊迫，且不會發生失洩密的情況下，方可去地方醫院就診。



建議背後



爭取急救的“黃金時間”



這份建議的提出，來自王輝山代表兩次印象深刻的巡診經歷。



2018年冬天，王輝山到北部戰區邊防一線巡診。他在一個連隊哨所聽說，不久前一名戰士突發急病，耗費一天多時間才轉送到部隊體系醫院救治。這個哨所與師旅機關駐地相距較遠，按照常規醫療轉診模式，傷病員需要先送至所在縣，再安排車輛送至旅部衛生隊，然後視情轉送到部隊體系醫院。轉診看病耗費在路上的時間少則十幾個小時，多則數天。



近幾年來，部隊野外駐訓時間延長、訓練強度增大，按理說傷病發生率會高於平時，但駐地醫院卻反映，駐訓期間官兵就診率降低。這是為什麼？一次到部隊野外駐訓點巡診時，王輝山和基層官兵座談了解到，野外駐訓地大多偏遠，官兵到軍隊保障體系醫院就診耗時長，輕微傷痛大多自行處理或回駐地後治療，遇有急病重傷時，會到駐訓地附近的地方醫院就診，但又會遇到經費結算繁瑣等問題。



“不論是戍守邊防還是野外駐訓，我們都要倍加珍視官兵健康。”王輝山說，“在統籌軍地醫療資源的同時，部隊醫院更要在保障上做細，行動上靠前，保證患病官兵急救的‘黃金時間’，守護好偏遠部隊和野外駐訓官兵的健康。”



（來源：中國國防報）