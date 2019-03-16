埃航客機墜機前駕駛艙內錄音被披露

中評社北京3月16日電／依照埃塞俄比亞政府的請求，失事客機埃航ET302的兩個“黑匣子”14日已送抵法國民航安全調查分析局（BEA），即將接受事故分析調查。與此同時，有知情人士披露了一段ET302墜機前駕駛艙內的錄音。



美國有線電視新聞網15日稱，BEA一名發言人14日對外證實，該機構已收納ET302的兩個“黑匣子”，即失事客機的飛行數據記錄儀和駕駛艙話音記錄器。該發言人表示，“墜機的真相就記錄在儀器當中”，相關的技術分析工作將於15日正式進行。不過，在失事航班的通信記錄正式對外公布前，已有匿名“消息人士”向《紐約時報》提供了墜機時的錄音資料。



“斷開，斷開，請求返航！”從ET302機長格塔休的語氣當中，能夠聽出明顯的恐慌。“斷開”是飛行術語，通常是在溝通環境較為嘈雜忙亂的狀態下，提醒接收方優先處理的信息——這往往是由於指令發出者已經遭遇到了緊急狀況。知情者透露，ET302剛起飛一分鐘，機長就向地面報告了“飛行控制問題”，當時他的語氣還比較平緩；起飛兩分鐘、航班剛剛攀升至安全高度，又出現了不同尋常的上下顛簸和加速過快。察覺到異常，地面控制台即刻與另外兩架即將著陸的航班取得聯繫，要求他們保持飛行高度等候著陸，並允許ET302返回，但一分鐘後，該航班從雷達上消失、與地面永久失去聯絡。



截至目前，ET302墜毀的原因尚不清楚。BEA方面也未透露“黑匣子”的技術分析工作所需時間。有業界人士認為，任何有關事故原因的推論都還不夠成熟。



（來源：環球網）