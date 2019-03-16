法媒探訪中資所建鐵路　感嘆埃塞馳入＂中國時代＂

中評社北京3月16日電／法國總統馬克龍對東非的埃塞俄比亞等國進行訪問時，因對中國在非影響力說三道四遭到當地官員駁斥。現在，法國媒體的反應來了。法媒在實地探訪由中國建造的東非第一條電氣化鐵路——亞吉鐵路後感嘆，在法國人一百年前修建的埃塞俄比亞首條鐵路2016年被中國鐵路替代後，埃塞俄比亞列車真正駛入了“中國時代”。



亞吉鐵路連接埃塞俄比亞和吉布提兩國首都，全長約750公里。該鐵路全部採取中國標準和中國裝備建造，列車時速大大提高。法國電視新聞網14日稱，埃塞俄比亞乘客坐在乾淨寬敞的車廂內，對中國技術竪起了大拇指，“火車運行平穩，我們可以在車廂內休息、走動，一切都很舒適”。列車乘務員梅克黛絲對法國電視新聞網表示，埃塞與中國職場文化不同，但是員工們很開心，因為與中國人合作讓他們學到了中式工作和管理理念。



報道稱，這條中資修建的鐵路對埃塞俄比亞很重要，讓這個內陸國由此打通了通向紅海的出海口。該工程總投資35億美元，中方承擔70%的資金來源。亞吉鐵路公司總經理薩爾克表示，“對於這樣巨大的預算，我們不可能從歐美得到支持，所以我們選擇了中國。作為發展中國家，我們通常很難找到合適的合作方，但是中國滿足了我們的需求。”



亞吉鐵路2018年初正式投入商業運營，當時美國《外交學者》曾赴現場報道採訪。今年1月，該雜誌刊登一年後再次探訪亞吉鐵路的報道。報道稱，去年坐落在偏僻郊區的車站如今已連上柏油馬路。車站周邊也出現各種配套設施。報道稱，去年看似與世隔絕的車站，今年已變成了該地區的中心。



法國電視新聞網則稱，中企通過修建鐵路在當地獲得利益，而搭上“中國列車”後，中國與埃塞合作的產品出口速度越來越快。令法媒感嘆的是，1917年建成埃塞第一條鐵路的法國工程師拉巴捷1913年曾在雲南參與鐵路建設。但一個世紀之後，曾經的輝煌最終被新一代中國工程師趕超和刷新了。



（來源：環球網）