中日韓自貿區談判要提速

3月15日，國務院總理李克強在北京人民大會堂會見採訪十三屆全國人大二次會議的中外記者並答記者問。圖片來源：新華網 中評社北京3月16日電／“推動中日韓自貿區建設，達成一個全面、高水平、互惠的協定，對三方都有好處。”中國國務院總理李克強3月15日在出席第十三屆全國人大二次會議記者會時作出上述表態。



自2002年提出構想、2012年正式啟動談判以來，中日韓自貿區已經走到了第17年。構想中的中日韓自貿區涵蓋15億人口、國內生產總值接近21萬億美元，一旦成為現實，將對國際經濟和貿易格局產生巨大影響。



2018年5月，中日韓三國領導人在第七次中日韓領導人會議中達成共識，提出要加快中日韓自貿區談判，引領東亞經濟共同體建設，推動區域經濟一體化，為世界經濟增長注入信心和動力。今年兩會，商務部副部長、國際貿易談判副代表王受文在答記者問時透露，今年將召開三次中日韓談判牽頭人會議，並且下一輪的談判很快會在日本召開。



實際上，中日韓三國的經濟結構和經貿關係，決定了三國具備攜手合作、共建共贏的條件。在貿易上，2017年中日韓對外出口之和約占東亞地區總出口的70%，進口占67%，且三國在東亞區內貿易占比接近60%以上；投資上，中日韓吸引外來直接投資總額約占東亞整體的40%，對外直接投資之和占東亞對外直接投資的68%；在經濟結構上，三國產業發展各有優勢，建立自貿區有助於充分發揮三國產業間互補性。一旦自貿區建成，區域內的投資和貿易壁壘就會消除或降低，有利於區域內各類資源地合理配置，有利於擴大市場規模、提高生產效率，“實現優勢互補、各方得益”。



同時，中日韓分別是世界第二、第三、第十一大經濟體，GDP總量占全球20%以上，占亞洲70%以上，三國攜手推動中日韓自貿區建設，將向外界傳遞出三國堅決支持市場經濟和自由貿易，反對愈演愈烈的貿易保護主義的共同立場。



今年是中日韓自貿區談判正式啟動的第7個年頭，也是中日韓領導人會議機制20周年，中方將在今年擔任該機制主席國。經貿關係作為中日、中韓關係的“壓艙石”，加速推進中日韓自貿區談判，進一步密切三方經貿合作，對本地區的和平、穩定、發展也將具有重大意義。



（來源：海外網）