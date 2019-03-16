北京查處60餘校外培訓機構

中評社北京3月16日電／昨天，記者從市教委獲悉，北京市校外培訓機構治理整改“回頭看”中，針對媒體曝光和群眾舉報的培訓機構違規線索，市教委及東城、西城、朝陽等7個區教委迅速行動，查處60餘個校外培訓機構。下一步，市、區教委將進一步強化統籌協調，鞏固治理成果，完善對違規培訓行為的監測預警措施，加強由教育部門牽頭，市場監管、應急管理等部門配合的綜合執法。市教委表示，將嚴格校外培訓機構常態管理，違規行為發現一起嚴查一起，堅決防止違規問題反彈。



三區教委聯合查處“黑機構”



整改查處中，區教委打起配合戰。2月11日，北京晚報曝光北京質心教育科技有限公司在通州區、順義區租用賓館組織千餘名各地高中學生來京參加競賽培訓，存在無證辦學、陰陽課程、超標教學、培訓結束時間晚於20時30分等問題，嚴重違反《民辦教育促進法》《國務院辦公廳關於規範校外培訓機構發展的意見》規定。



隨後，海淀區、通州區和順義區教委會同當地公安、市場監管、街道鄉鎮等部門聯合進行現場查處，責令該機構立即停止辦學，妥善處理學員疏散和退費等事宜。海淀區教委取消了對該機構的辦學許可審批。



多區“超前教學”被喊停



西城、朝陽和海淀區教委嚴格查處學前培訓機構“小學化”問題。其中，巨人學校、新思維學校兩家機構存在“小學化傾向教學行為”，西城區教委責令其禁止進行幼小銜接課程教學，不得提前教授學校課程內容。慧讀國際教育存在“小學化傾向教學行為”，海淀區教委責令其立即停止辦學行為，對該機構未經審批、擅自招收學前幼兒開展教學行為正式立案予以查處。北京海納百川教育擅自從事課後托管和學習輔導服務行為，朝陽區教委責令其停止辦學，消防、城管等執法部門對其予以處罰，屬地政府責令立即關停。



通州區教委對京貿大廈內7家培訓機構進行集中檢查，其中北京藝學表演工作室、伯樂藝術培訓中心兩家機構在居民住宅辦學，巨人學校、檸檬樹英語、雙子傑舞蹈藝術學苑3家機構無辦學許可證，該區教委立即責令5家違規機構停止辦學。



52家培訓機構違規



市教委介紹，近期，東城、朝陽和昌平區教委對93家培訓機構進行集中檢查，對存在無證無照違規辦學、未按要求公示信息、“超標教學”“提前教學”“強化應試”問題的32家機構立即責令整改，對嚴重違規的20家機構責令停止辦學。



另外，東城區教委2月19日接到市民電話反映，陽光天使幼兒園收取“保名額費”。經查屬實後，該區教委要求該園全額退還家長“保名額費”，並聯合區發改委物價檢查所啟動對該幼兒園的執法檢查，發現該園財務制度不健全、收費公示不規範、擅自設立收費項目等問題。該區教委下發了《行政處罰事先告知書》，啟動行政處罰程序；區發改委物價檢查所正在對其違法所得進行計算，將依法對其進行罰款等處罰。



（來源：北京日報）