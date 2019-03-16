亞洲最大“菜籃子”年底通電

中評社北京3月16日電／總建築面積超60萬平方米，位於黑莊戶的北京鮮活農產品流通中心被稱為亞洲最大的“菜籃子”。市發改委近日發布消息稱，流通中心外電源工程即將進入建設階段，預計今年年底前完工。



北京鮮活農產品流通中心位於北京市朝陽區東南五環外黑莊戶地區，緊臨通馬路，處於京津、京滬、京哈、五環、六環等交通要道。按照規劃，這裡將打造成為承擔首都農產品安全供應和應急儲備職責、具備現代化承接能力的全市型農產品配送樞紐。



流通中心於2016年4月開建，按照此前計劃，預計2019年建成。流通中心建築用地面積16.6萬平方米，總建築面積約61.6萬平方米，其中地上建築面積33.2萬平方米，地下建築面積28.4萬平方米，機動車停車位超4000個。建成後將成為目前亞洲規模最大的鮮活農產品交易中心。



流通中心分交易展示區、理貨配送區、智慧商服區、數據中心區、應急儲備區等五個主要功能區。預計建成後，這裡將實現實物交易量約800萬噸／年、交易額約1000億元／年。按照25公里物流黃金服務半徑要求來看，它將重點服務中心城區東部、北京城市副中心、亦莊新城等區域。



近日，市發改委發文為流通中心外電源工程項目安排部分補助資金，這一工程將為整個中心提供電力供應和保障。外電源工程預計今年上半年開工，並將於年內完工。流通中心建成後，將全面提升北京地區農產品供應能力，為市政府調控引導農產品市場服務，“保應急、保淡季”，為郊區現代農業服務，為促進農民增收提供有力的支持。



（來源：北京日報）