5G故宮再展《清明上河圖》

中評社北京3月16日電／站在高大的宮殿前，掏出手機，瞬間穿越前世今生；文物出入庫、修復、運輸、展覽，全流程安全監控；世界各地的文物醫生和考古學家遠程為文物會診，甚至考古調查……5G，將幫助故宮使這一切變成現實，並將為《清明上河圖》等國寶再展護航。除了高科技，故宮還計劃對乾清宮前展示的天燈、萬壽燈複原品進行公益拍賣，所得全部用於貧困地區教育和文化事業。



5G打造智慧故宮



昨天，故宮博物院與華為簽署戰略合作協議， 將在打造5G應用示範、建設故宮智慧院區、舉辦人工智能大賽等方面開展合作。



故宮博物院所在的紫禁城，既是世界最大規模的木結構建築群，也是世界最大規模的宮殿建築群。2018年，博物院接待觀眾數量突破1700萬人次，是世界上參觀人數最多的博物館。



讓更多人有機會參觀故宮，需要借助網絡的力量。早在1998年，故宮就啟動了數字化、信息化建設，建立覆蓋全院的辦公信息網絡，鋪設光纜近40公里。宮內累計安裝600餘個WiFi天線，為辦公應用、遺產保護及觀眾服務提供無線網絡。同時，故宮建立了管理186萬件（套）文物信息的藏品系統，並開展涵蓋10項內容的古建築遺產監測；發布官方中文、英文、青少年網站群，年瀏覽量達2200萬；開發深度解讀文物信息並提供文化服務的APP，下載總量超過600萬，官方社交媒體微博、微信賬號擁有的粉絲總數超千萬。



VR、AR、AI等技術也在故宮第一時間應用，此次故宮又率先引入5G。故宮博物院院長單霽翔如此描繪“5G故宮”：遠在世界各地的觀眾都能夠隨時身臨其境體驗到實地參觀故宮的樂趣；每一位來到故宮的觀眾都能夠享受到更高速的網絡服務和高清視頻內容，瞬間獲取眼前的古建築、文物知識鏈接和服務設施信息；文物出入庫、修復、運輸、展覽的全流程隨時隨地被安全監控；世界各地的文物醫生和考古學家遠程開展文物修復的會診或考古調查。同時，故宮還可以利用更強大的人工智能技術為文物的鑒定、修復和青少年教育提供更寬廣的平台和更強有力的知識支撐。



智能導覽《清明上河圖》



單霽翔透露，5G應用將分階段陸續推出。

