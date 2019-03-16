“眾志”暴力突襲政總　政府發聲明強烈譴責

中評社香港3月16日電／“香港眾志”主席林朗彥昨率領成員突襲堵塞政府總部東翼地下大堂，圖逼政府撤回修訂《逃犯條例》，眾人企圖堵塞東座大堂，與保安員發生推撞，導致一名女保安員受傷送院。五名衝進大堂的女示威者更坐在地上，擾攘個多小時，最後由女警抬走。九人因涉“強行進入罪”被捕。政府強烈譴責“香港眾志”成員闖入政府總部的行為。立法會議員批評“香港眾志”行為魯莽，可能會影響政府會否再開放東翼前地的決定。／大公報記者 龔學鳴



林朗彥帶領數名“香港眾志”成員，昨午突然到政府總部示威，他們衝入東翼地下大堂門口，不斷推撞保安員，場面混亂，一名保安員受傷送院。林朗彥與五名女示威者衝入地下大堂後，林迅速被帶走。保安員關上大門，嚴防更多示威者闖進。



政府發聲明強烈譴責



五名女示威者包括“香港眾志”的何嘉柔、黃莉莉、義工May，以及兩名嶺大學生黃子悅和陳穎茵，在大堂坐在地上，擾攘個多小時；四名香港眾志成員則在門外繼續擾攘。警方在中午12時半，先將門外四人抬上警車，然後到大堂，由女警將五名女示威者逐一抬上警車。四名被捕男子被帶到中區警署，五名被捕女子則帶到灣仔警署。九名被捕人涉嫌觸犯“強行進入”罪，獲准以500元保釋，5月15日須到警署報到。



政府發聲明強烈譴責“香港眾志”成員闖入政府總部，及不理保安人員勸喻和警告，試圖堵塞東座大堂，導致一名女保安員受傷。發言人表示，政府尊重市民表達意見的權利，但同時亦要保障政府總部的有效、安全及順利運作。政府總部是政府人員辦公的地方，從來都不開放予公眾集會或遊行。行政署已慰問受傷的保安員，期望她早日康復。



民建聯立法會議員張國鈞表示，“香港眾志”行為魯莽，甚至會影響政府會否再開放東翼前地的決定。他指出，修訂《逃犯條例》草案仍未交到立法會進行首讀，市民仍有很多機會發表意見，如出席立法會公聽會，毋須作出魯莽行動。



（來源：大公報）