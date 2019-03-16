廣東清理整治“大、洋、怪、重”等不規範地名

中評社北京3月16日電／記者日前從廣東省民政廳獲悉，為進一步清理整治“大、洋、怪、重”等不規範地名，廣東將在全省開展清理整治不規範地名工作。



此次清理整治對象主要是居民區、大型建築物和道路、街巷等地名中違反《地名管理條例》和《地名管理條例實施細則》中地名命名原則、違背社會主義核心價值觀的不規範地名，主要包括：地名含義、類型或規模方面刻意誇大，專名或通名遠遠超出其指代地理實體實際的“大”地名，如“中央首府”“龍禦天下”“歐洲花園”等；以外國人名地名以及使用外語詞及其漢字譯寫形式命名的“洋”地名，如“馬可波羅大廈”“曼哈頓社區”“香榭麗舍小區”等；盲目追求怪誕離奇，地名用字不規範、含義低級庸俗或帶有濃重封建色彩的“怪”地名，如“99大廈”“加州1886”“BOBO自由城”“皇庭禦景”等；一定區域範圍內多個地名重名或同音的“重”地名，如某城市多處存在“建設路”“人民路”“解放路”等重名道路現象。



據了解，此次清理整治不規範地名的主要任務包括：第一，清理整治不規範地名。對居民區、大型建築物和道路、街巷等地名中存在的“大、洋、怪、重”等地名進行規範化、標準化處理。第二，清理更新不規範地名信息。對標注不規範地名的地名標誌、道路交通標誌等公共標誌牌進行更換；對涉及不規範地名信息的身份戶籍、不動產登記、工商註冊登記等證照上的地名地址信息予以變更。第三，規範使用標準地名。清理房地產廣告、戶外標牌標識、互聯網地圖、在線導航電子地圖等載體上的不規範地名；加強地名公共服務能力建設，依托第二次全國地名普查成果，及時為社會提供準確便捷的標準地名信息。



廣東要求各地要合理確定清理整治清單，結合當地實際確定“大、洋、怪、重”等不規範地名認定原則和標準，通過社會征集、調查核實等方式，全面了解本地區不規範地名數量、分布等底數詳情，掌握其在公共標誌、戶外廣告標牌、相關證照上的使用情況。要結合摸底排查情況，採取部門會商、專家論證、社會聽證等方式，對擬清理的不規範地名充分徵求各方意見，最終確定不規範地名清單並及時向社會公示。



（來源：新華網）