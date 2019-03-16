美將吊銷國際刑事調查美國人員赴美簽證

中評社北京3月16日電／美國國務卿蓬佩奧15日說，對國際刑事法院調查美國在阿富汗戰爭罪一事負有直接責任的人將被吊銷赴美簽證，從而使其無法進入美國。



蓬佩奧當天上午舉行記者會時說，為了阻止國際刑事法院採取不利於美國在阿行動的舉措，那些要求國際刑事法院啟動或擴大對美調查的相關人員將被實施“簽證限制”。但他沒有披露將被吊銷簽證者的姓名。



蓬佩奧稱，國際刑事法院如不改變針對美國的做法，美國可能將對其施加經濟制裁。



國際刑事法院檢察官辦公室2016年11月發布報告說，美國駐阿富汗軍隊和中央情報局人員犯有酷刑、虐待等戰爭罪行。2017年11月3日，國際刑事法院檢察官法圖·本蘇達宣布，已要求對阿富汗武裝衝突中可能發生的戰爭罪行啟動調查。



美國總統國家安全事務助理博爾頓去年9月10日表示，若國際刑事法院啟動對美國在阿富汗所涉的戰爭罪調查，美國將對該法院的法官和檢察官實施制裁。國際刑事法院發表聲明回應說，不會害怕美國威脅，將依法繼續工作。



國際刑事法院是根據聯合國1998年通過的《羅馬規約》於2002年7月正式成立的。該法院有權對種族滅絕罪、戰爭罪、反人類罪和侵略罪進行審判，但只追究個人的刑事責任。美國不是國際刑事法院的成員。



（來源：新華網）