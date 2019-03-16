2月份70個大中城市房價漲幅穩定

中評社北京3月16日電／15日，國家統計局公布的“2019年2月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況”顯示，2月份商品住宅銷售價格漲幅穩定。



數據顯示，2月份一二三線城市新房價格均現環比上漲，但環比增幅並未擴大。新建商品住宅價格環比上漲的城市數量達到57個，較上月少1個，最高增幅為西寧的2.3%；下跌的城市有9個，比上個月多1個，最大跌幅為岳陽和泉州的0.4%；4個城市持平。



國家統計局城市司高級統計師劉建偉解讀稱，2月份，4個一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.3%，漲幅比上月回落0.1個百分點。其中北京下降0.2%，上海和廣州分別上漲0.3%和1.1%，深圳持平。31個二線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.7%，漲幅連續三個月相同。35個三線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.4%，漲幅比上月回落0.2個百分點。



易居智庫研究總監嚴躍進表示，2月份，樓市受春節因素影響交易趨於寡淡，因此房價水平基本保持平穩。



從同比來看，一二三線城市新房價格同比漲幅均持續擴大。2月份新建商品住宅價格同比上漲的城市有69個，比上個月多1個；其中，西安、呼和浩特、大理和貴陽分別以24.2%、23.0%、21.4%和20.5%的同比漲幅領漲全國。70個城市中，僅廈門房價未漲，與去年同期持平。



國家統計局數據顯示，2月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲4.1%，漲幅比上年同月擴大0.8個百分點；二三線城市新建商品住宅銷售價格同比分別上漲12.0%和11.1%，漲幅比上年同月分別擴大0.4和0.1個百分點。



嚴躍進稱，各線城市房價水平普遍高於去年同期水平，其原因是過去幾個月環比增幅數據相對偏高。“2018年四季度開始，部分城市高價樓盤密集入市，在1－2月份集中辦理網簽推升了當月的價格數據。”



中原地產首席分析師張大偉認為，從國家統計局公布的數據來看，中西部商品房銷售面積上漲幅度遠超過全國平均漲幅，二三線城市仍是房價上漲的集中區域。



（來源：新華網）