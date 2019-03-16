央行：進一步平衡好穩增長和防風險的關係

中評社北京3月16日電／央行網站14日消息，中國人民銀行行長、黨委副書記易綱同志11日主持召開人民銀行黨委、外匯局黨組理論學習中心組2019年第二次集中學習會。人民銀行黨委、外匯局黨組認為，人民銀行、外匯局系統要結合工作實際，把黨中央的決策部署落實好。



具體看，會議認為，一是進一步深化對國際國內金融形勢的認識。國際國內經濟金融形勢越複雜嚴峻，人民銀行、外匯局各部門、各單位越要加強宏觀經濟金融走勢分析，密切關注金融市場運行變化，以及金融機構運營狀況，為黨中央科學決策、總行制定措施提供技術支持。分支機構要注重對所在地區經濟金融形勢、金融機構、金融市場、金融風險、企業生產經營等相關情況的調查研究和分析，特別是對總行政策落實效果、新的苗頭性趨勢性的變化，及時向總行反映地方實際情況，提出政策建議。



二是進一步正確把握金融的本質。人民銀行、外匯局各部門、各單位都要充分認識到，金融與實體經濟是血脈相連的關係，服務實體經濟是天職。從人民銀行、外匯局系統履行職責的角度，當前深化金融供給側結構性改革，一定要把重點放在著力疏通貨幣政策傳導機制和效果上，把穩健的貨幣政策落到實處，千方百計推動解決民營、小微企業金融服務不足、金融科技創新服務不足、“三農”金融服務不足等問題，加強金融市場、支付清算、信用體系、金融科技、外匯管理等領域的金融基礎設施建設，補齊短板，改善服務，全面增強金融服務實體經濟的能力和實際效果。



三是進一步平衡好穩增長和防風險的關係。要注重在穩增長的基礎上防風險，強化貨幣政策的逆周期調節作用，確保經濟運行在合理區間，堅持在推動高質量發展中防範化解風險。



四是精准有效處置重點領域風險。既要著力化解重點領域的“灰犀牛”風險，也要著力防範金融市場異常波動風險。2019年繼續堅決打好防範化解重大風險攻堅戰，精准處置化解各類風險隱患，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。同時，也要積極支持各級司法機關、紀檢監察部門，加大金融違法犯罪和金融領域腐敗問題的懲治力度。



五是進一步深化金融改革開放。堅定不移擴大金融開放，是既定方針。人民銀行、外匯局各部門、各單位要按照黨中央決策部署和“宜早不宜遲、宜快不宜慢”的原則，持續推進金融業對外開放。當務之急是要把已經部署的金融改革、金融開放任務落實到位。同時根據國際經濟金融發展形勢變化和我國發展戰略需要，研究推進新的改革開放舉措。



（來源：中國證券報）