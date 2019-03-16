超7成網購參評受訪者遭遇“默認好評”

中評社北京3月16日電／昨日是“3·15國際消費者權益日”，中消協發布的調查報告顯示，有超過7成的受訪者遭遇“默認好評”，部分消費者指出評論遭遇隱藏、删除，有的被商家要求修改。此外，商家主動聯繫要求撤銷或修改評價、評論會被隱藏或删除等，也是較常遇到的問題。



保健品、醫療類消費被吐槽



近年來，我國消費市場規模不斷擴大，而消費領域假冒偽劣、虛假宣傳、信息洩露、霸王條款等損害消費者權益的情況仍時有發生。



昨日，中消協發布“信用消費與消費者認知”問卷調查結果。



結果顯示，保健品和醫療類成為消費者不滿意的重要領域。相比服務領域，受訪者對商品類消費的不滿意率整體更高。對保健品類產品的不滿意率達到28.6%，在各類消費商品和服務中最為突出；對醫療類商品（19.8%）和醫療服務（14.7%）的不滿意率分別在商品類和服務類消費中排名第四和第二。



超3成受訪者評論被删除隱藏



調查表明，受訪者在進行消費時普遍會參考相關評論信息。97.7%的受訪者在進行線上消費前都會查閱或參考相關評論。而且，他們中的大多數（68.3%）會關注各類評論信息，並不局限於某一類型。相對而言，好評比差評更受關注些。



然而，超七成參與評價的受訪者遭遇“默認好評”。在參與過評論的網購受訪者中，91%在評價後會遇到各種各樣的問題。其中，最主要的問題就是會“被好評”（即平台或商家默認好評，72.4%）。此外，商家主動聯繫要求撤銷或修改評價（35.6%）、評論會被隱藏或删除（34.2%）等，也是他們較常遇到的問題。

