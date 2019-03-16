桃園陸配聯誼拼經濟 成立海峽家緣網

拼經濟成為全民運動，在台灣的陸配新住民，也攜手加入拼經濟行列。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園3月16日電（記者 黃文杰）桃園陸配新住民聯合成立“桃園市新住民文化交流協會”中午舉行聯誼活動，活動主軸圍繞在“拼經濟”議題，不僅有台灣陸配展售自己的拿手料理與美食佳餚，進一步商業化，陸配還架設兩岸“海峽家緣網”，除了提供陸配最新兩岸交流新聞，更多內容是介紹兩岸陸配自家商品行銷，陸配姊妹自己幫自己。



國民黨桃園市議長邱奕勝。國民黨桃園市黨部副主委也是黃國園黨部主委于北辰等人，都到場祝賀，他們肯定陸配等新住民對台灣的貢獻，重點是一起攜手“拼經濟”，完全符合與響應高雄市長韓國瑜的“拼經濟”決心。



桃園市新住民文化交流協會理事長牛春茹，中午也歡迎遠從大陸來桃園交流的東莞市台胞台屬聯誼會儷雅會第三屆副會長周萍，並締結姊妹會，“儷雅會”也是兩岸婚姻的代表，都是嫁給在大陸工作的台胞台商，但人仍住在大陸的陸配，共組成的團體。



畢業於內蒙包頭醫學院的牛春茹， 2001年從內蒙古嫁來台灣，2009年拿到身份證不久，即加入國民黨，長期投入關懷陸配新移民，並擔任桃園市新移民女性關懷協會要職，接著參選國民黨黨代表選舉，成為桃園首位陸配當選黨代表，以及中央候補委員，更在黃國園黨部主委于北辰手中，接下聘書，成為首位陸配副主委，現在更成立桃園市新住民文化交流協會，擔任首屆理事長，全方為照顧陸配新住民。



牛春茹，台灣的陸配，周萍，代表東莞市台聯儷雅會會長譚畫出席，大陸的陸配，過去彼此有互訪，現在透過桃園市新住民文化交流協會的平台，締結姊妹會，將強化文化交流，也是拼經濟。



成立“海峽家緣網”也是桃園市新住民協會成立一大亮點，打開網站網頁，可以看到“今日頭條”，裡面有最新、最詳盡的兩岸交流新聞議題，其他內容還包括陸配所想知道的大小事與政令宣導，更多的是陸配好手藝，在台灣經營販售或代理的商品介紹。



牛春茹表示，這單純是陸配自己的聯誼的網站網頁，網域掛在台灣，但兩岸陸配都看得到，單純為了兩岸交流提供資訊服務。