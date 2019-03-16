台盟北京市委、北京市台聯舉辦兩會精神報告會

北京市台聯黨組書記王蘭棟主持會議 中評社北京3月16日電／為全面、及時學習貫徹“兩會”精神，領會中央當前對台工作指導思想，台盟北京市委、北京市台聯於3月16日在北京民主黨派人民團體大樓共同舉辦“2019年全國‘兩會’精神報告會”。台盟盟員、在京台胞以及台盟市委、市台聯機關幹部等160餘人聆聽了報告。



全國人大代表、中央教育科學研究院正研究員、全國台聯副會長、台灣同學會會長陳雲英和全國政協委員、全國台聯副會長、北京市台聯副會長鄭平分別介紹了參加第十三屆全國人民代表大會第二次會議和政協第十三屆全國委員會第二次會議的主要情況，以詳實的資料和圖片展示了參加會議的見聞、收獲和體會，特別是對涉台政策及下步對台工作重點進行了解讀展望。全國人大常委、北京市政協副主席、台盟北京市委主委陳軍，北京市台聯會長高峰，台盟北京市委副主委蔡勉、汪舟、江小艾、歐雲崧、楊旭、秘書長陳偉，市台聯副會長陳子雲、王慧、莊文靜、秘書長張曉軍等領導出席。會議由市台聯黨組書記王蘭棟主持。



會議強調，剛剛閉幕的全國“兩會”，是在全面建成小康社會進入關鍵之年召開的，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平等黨和國家領導同志，出席會議並深入各團、組聽取意見和建議，與代表、委員共商國是。會議充分發揚民主、廣泛凝聚共識，取得重要成果。希望大家認真學習全國“兩會”以及習近平總書記重要講話精神，統一思想、提高認識，傳承廣大台灣鄉親愛國愛鄉的光榮傳統，以優異成績慶祝新中國成立70周年，為鞏固和深化兩岸關係和平發展，為決勝全面建成小康社會貢獻自己的力量。



與會人員紛紛表示，全國“兩會”以及習近平總書記重要講話精神鼓舞人心、催人奮進，一定要繼續堅持對台工作大政方針，全面貫徹落實習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話精神，深化兩岸融合發展，持續擴大兩岸經濟文化交流合作，攜手共創共享全體中國人的美好未來。

