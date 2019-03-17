陸配夏九勝　用表演告訴台灣人保存中華文化

原武漢京劇院演員夏九勝，現在身份是台灣女婿，來台灣推廣文化藝術，演出“孫悟空大鬧天宮”。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園3月17日電（記者 黃文杰）原武漢京劇院演員夏九勝，六年前成為台灣女婿，仍延續對京劇的熱愛，這幾年在台灣，從事文化藝術推廣，最精彩就是“孫悟空大鬧天宮”京劇節目，被問到兩岸的文化交流，他坦言中華文化在台灣還是被保留，“溫度還在”，只不過欣賞人數愈來愈少，愈年輕族群對於京劇、粵劇更陌生。



“桃園市新住民文化交流協會”中午舉行聯誼活動，精彩節目一籮筐，有旗袍江南美、印度舞蹈、越南傳統舞蹈，還有一齣“孫悟空大鬧天宮”京劇節目。



演出者是陸配夏九勝，把孫悟空的靈活與兵器使用，演得活靈活現，他還邀觀眾上台，從髮髻邊抓一根髮，瞬間變出金箍棒，贏得熱烈掌聲。



陸配，指的是大陸配偶，過去印象都是女性，事實上，因為婚姻關係來台灣生活也有不少是男性，也就是“台灣女婿”，夏九勝就是其中一人。



夏九勝說，因為家族是梨園子弟，從小就接觸京劇訓練，直到17歲加入劇團演出，在大陸少說一年要跑200多場，演出頻繁。



他告訴中評社，後來有一段時間，跑去香港找工作，接一些武打片擔任武術替身，前後十年，又回去大陸，大約6年前，因為婚姻來到台灣，適應台灣生活，目前住在台南。



剛開始，夏九勝沒有一技之長，只好跑去應徵電視電影武術替身，慢慢又重拾老本行，接些藝術文化推廣活動或者街頭藝人表演，就明顯感覺，兩岸的文化不同。



夏九勝認為，台灣對於中華文化保存，觀念還是有，只是在藝術推廣與藝術普及，慢慢落後給大陸，尤其京劇或粵劇等欣賞族群年輕化，是一大瓶頸。



身為台灣女婿的他，樂於把自己所學所聞，透過京劇藝術表演，告訴更多台灣人要好好保存中華文化，文化藝術也是維繫兩岸最好的途徑管道。