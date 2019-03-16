韓國瑜選“總統”？馬英九：能拿回政權都支持

中評社台北3月16日電／國民黨主席吳敦義日前表示，若高雄市長韓國瑜當選“總統”不會對不起高雄，被外界視為在幫韓國瑜解套。前“總統”馬英九今天表示，“國民黨如果能拿回政權，我們都會支持他”。



國民黨“總統”初選規則雖已確定為7成民調、3成黨員投票決定，不過，韓國瑜人氣高，受黨內力拱參選“總統”聲浪不減。吳敦義日前指出，不排除徵召可能性，近日接受廣播專訪又說，若韓國瑜能當選“總統”，服務範圍就不只包括高雄，而是“中華民國”，“不會對不起高雄”，被外界視為在幫韓國瑜的出線解套。



中央社報道，馬英九、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋今天都出席中華戰略學會會員大會，其中朱立倫和周錫瑋兩人都表態爭取黨內“總統”提名。



周錫瑋說，國民黨這次大選，一定要有彈性、靈活、要有戰略，就是他當初所說的一定要推出最強棒的人選，才能夠打敗所有其他候選人。



周錫瑋指出，吳敦義的話已經達成黨內許多要參選人的一個基本理念，他最近希望請所有想要參選“總統”的人一起來喝團結茶，坐下來一起談。



至於是否支持徵召韓國瑜，周錫瑋強調，對於吳敦義為追求團結、勝選，所提出來的任何方式，他都會支持。



朱立倫在同場活動未受訪，但稍早在新北市陪同“立委”補選候選人鄭世維投票時，被媒體問到如何看待吳敦義指韓國瑜選“總統”不會對不起高雄，朱立倫並未正面回應，僅說今天是用最大祝福的心情陪同投票。