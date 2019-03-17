中評鏡頭：陸配新住民用舞台表演讓人生精彩

陸配身懷才藝，只要有舞台，都是精彩演出。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園3月17日電（記者 黃文杰）桃園陸配新住民聯合成立“桃園市新住民文化交流協會”中午舉行聯誼活動，這群嫁來台灣的大陸姊妹，經過多年生活與適應，有了自己的故事，透過自己本身的才藝與所學，呈現大江南北的藝術文化，包括“旗袍江南美”、“我要去西藏”等舞蹈，演出立刻贏得全場掌聲，也印證嫁來台灣的陸配好姊妹，每個人都身懷才藝，只要給她們舞台，絕對帶來百分百的人生精彩。

