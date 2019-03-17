李華球：民進黨做得到世界華人的民進黨嗎？

李華球（中評社資料照） 中評社台北3月17日電（作者 李華球）民進黨籍的基隆市長林右昌，近日以民進黨前代理黨主席身份在美國訪問演講，針對民進黨的未來新路線提出主張，強調未來的民進黨不能只是台灣的民進黨，而是應作為世界華人的民進黨。



從媒體看見這樣的報導，第一個感覺是，民進黨的2020大選列車正從海外駛回台灣。也就是所謂的出口轉內銷的選戰攻勢已開打，得以為選前戰略鋪陳，為選戰中期戰略出擊，為選舉戰果收割。說穿了，這正是民進黨未來大選的前、中、後三位一體戰略序列的鋪排，極為值得深入研究與因應。



一、林右昌所謂：“未來的民進黨不能只是台灣的民進黨，而是應作為世界華人的民進黨。”我認為民進黨是為了未來的選舉設想，特別是明年的“總統”與“立委”大選，民進黨有輸不得的壓力。因為民進黨去年1124的地方選舉大敗，除了政績不佳、改革措施不當、民心漸失等之外，民進黨已知，兩岸關係是他們不獲人民信任而敗選的原因之一。因此，民進黨不得不在兩岸這個領域，扳回民心，否則，明年大選將更加困難。



而民進黨一貫地從世界走向中國大陸的兩岸策略，林右昌此次的倡議即是明證。但民進黨繞了一大圈的離心策略（脫離兩岸同心圓的離開中心圈的策略、因此造成脫離民心的不獲信任狀態，致兩岸政策始終得不到分也因此漸失人心。）實在令人不知，去年九合一選舉大敗的教訓，似乎還未讓民進黨清醒，看來若明年大選再敗，是否能喚醒民進黨的兩岸偏差策略，還待觀察。



二、媒體報導，林右昌以“世界政情分析與展望”為題發表演說，強調民進黨過去對台灣民主有很大的貢獻，並有兩個很重要的價值，第一個是反專制、反獨裁、反權威，第二個則是強調台灣本土的價值，這是兩個很重要的政治基礎。



從林右昌的論調來看，民進黨到現在顯然還沒有認真清晰地研究中國大陸，也沒有看見已在轉化的中國共產黨。中共已逐漸與世界各政黨在接觸交流，2017年底11月30日起到12月3日，中共在北京舉辦“中國共產黨與世界政黨高層對話會”，來自世界120多個國家、200多個政黨和政治組織領導人參與會議。中國官方通訊社更用三個“首次”來形容：中共十九大後中國舉辦的首場主場多邊外交活動、中共首次與全球各類政黨舉行高層對話、出席人數最多的首次全球政黨領導人對話會。

