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金門“立委”補選 無黨陳玉珍自行宣布當選
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2019-03-16 17:31:10
中評社台南3月16日電（記者 趙家麟）金門縣“立委”補選，從中國國民黨脫黨參選的無黨籍前縣議員陳玉珍已自行宣布當選。
金門選區因前國民黨“立委”楊鎮浯當選金門縣長而需補選，此次有6人角逐。包括國民黨提名的洪麗萍，還有金門高粱黨洪志恒、無黨籍的陳滄江、蔡西湖、陳玉珍、盧冠宇。
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