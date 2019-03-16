金門“立委”補選 無黨陳玉珍自行宣布當選

中評社台南3月16日電（記者 趙家麟）金門縣“立委”補選，從中國國民黨脫黨參選的無黨籍前縣議員陳玉珍已自行宣布當選。



金門選區因前國民黨“立委”楊鎮浯當選金門縣長而需補選，此次有6人角逐。包括國民黨提名的洪麗萍，還有金門高粱黨洪志恒、無黨籍的陳滄江、蔡西湖、陳玉珍、盧冠宇。