新西蘭恐襲案暴露出哪些問題？

中評社北京3月16日電／新西蘭南島克賴斯特徹奇恐襲案主要嫌犯、澳大利亞人塔蘭特16日在克賴斯特徹奇地方法院首次出庭受審。他將面臨謀殺罪等多項指控。



新西蘭警察總署15日晚公佈的數字顯示，當天早些時候發生在克賴斯特徹奇兩座清真寺的槍擊案已造成49人死亡、48人受傷。



新華社報道，分析人士認為，此次槍擊案暴露出諸多值得思索的深層問題，包括槍支管制問題、白人至上主義等極端思想通過社交媒體傳播問題等。



槍支管理顯現漏洞



新西蘭總理阿德恩在槍擊案發生後表示，這是新西蘭史上“最黑暗的一天”，槍擊案是一起有組織有預謀的“恐怖襲擊”。



新西蘭是持槍合法國家，16歲以上的公民在完成相關安全科目和背景審查後，即可申請有效期10年的持槍證。據當地媒體報道，新西蘭民間約有150萬支槍械，差不多平均每三人就擁有一支槍。



據報道，塔蘭特從2017年11月起就拿到了持槍許可。阿德恩對嫌犯“合法”入手半自動步槍、手槍等多種槍械表示震驚，併發誓要改變槍支管理相關法規。



克賴斯特徹奇就有一處新西蘭最大的“槍城”，裡面琳瑯滿目的商品都是真槍實彈。這家“槍城”還進行連鎖經營，在南島另一座城市達尼丁的場地的規模同樣不小。



分析人士指出，儘管目前沒有證據表明，犯罪分子的用槍跟“槍城”有直接關聯，但這無疑為潛在犯罪分子提供了犯罪溫床。

