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新北“立委”補選 國民黨鄭世維宣布敗選
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2019-03-16 18:00:41
中評社台南3月16日電（記者 趙家麟）新北市第三選區（三重）“立委”補選，中國國民黨提名鄭世維宣布敗選。至下午五時三十分左右，余天領先將近五千票左右。
新北市第三選區的前民進黨“立委”高志鵬涉貪遭判刑入獄，需辦理改選，範圍包括三重區的103里。國民黨提名鄭世維對戰民進黨余天，還有無黨籍的蘇卿彥參選。
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