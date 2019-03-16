新北“立委”補選　國民黨鄭世維宣布敗選

中評社台南3月16日電（記者 趙家麟）新北市第三選區（三重）“立委”補選，中國國民黨提名鄭世維宣布敗選。至下午五時三十分左右，余天領先將近五千票左右。



新北市第三選區的前民進黨“立委”高志鵬涉貪遭判刑入獄，需辦理改選，範圍包括三重區的103里。國民黨提名鄭世維對戰民進黨余天，還有無黨籍的蘇卿彥參選。