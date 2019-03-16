柯文哲看補選結果　韓流效應還是很強

柯文哲啟程赴美，在機場受訪都談論“立委”補選結果的看法。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園3月16日電（記者 黃文杰）無黨籍台北市長柯文哲傍晚搭機啟程赴美，在桃園機場受訪被問到這次四席“立委”補選，國民黨表現不如預期，是否韓流威力不再？柯文哲說，韓流效應還是很強，只是像土石流一種程度，淹沒一個小村莊可以，但是把整座城市淹沒掉不容易。



柯文哲今晚七點半將啟程前往紐約，展開為期9天的美國訪問行程。由於牽涉“總統”大選，這趟行程格外受到矚目，柯P計劃拜訪多個智庫、行政單位，盡管市府行前未透露相關訊息，但外界預估，柯P可能利用機會拜訪美國務院、“國防部”、“國安會”等單位，與美方高層交換意見；此外本次行程也規劃發表兩場英文演說，柯P近日受訪也透露演說，會以光榮程市為主軸，闡述台灣的多元、自由、民主與開放，讓美方知道台灣的好處。



柯文哲傍晚到桃園機場櫃台報到，正好全台四席“立委”補選結果陸續出爐，被外界視為指標的台南與新北兩席，即使選前韓流發威，但選舉結果，這兩席民進黨全拿。



啟程訪美機場受訪，媒體全部關注在“立委”補選結果，柯文哲也簡單答覆。



媒體追問，選前韓國瑜拼命替台南與新北站台，外界預估韓流發揮，這兩席國民黨會贏，為何結果不是這樣？



柯文哲說，（如果）這兩席國民黨會贏，這真的是“太過份”了，選舉還是有板塊，板塊當然會移動，但是不可能很短時間會大幅移動，原本七比三或、八比二的地方。連這個地方都移動，就不得了，我覺得有移動，但不至於天崩地裂。



所以韓流沒有想像這麼大？



柯文哲說，韓流效應還是很強，只是像土石流一種程度，淹沒一個小村莊可以，但是把整座城市淹沒掉不容易。



媒體問，外界都把這次“立委”補選，視為2020前哨戰，民進黨穩住新北與台南,對於蔡英文連任有幫助嗎?



柯文哲表示，如果四戰四敗，就太嚴重，（現在看起來）回到基本盤，繼續努力，大概就是這樣局面。



媒體問，藍綠都回守（回到基本盤），是否對你比較不利？



“我最輕鬆”，柯文哲說，我發現所有人裡面，我應該最輕鬆。