白色力量慘敗？柯文哲：聲量轉化他人不容易

柯文哲機場被問到“立委”補選看法，似乎聲量無法轉換給其他選票，神情嚴肅。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園3月16日電（記者 黃文杰）無黨籍台北市長柯文哲傍晚搭機啟程赴美，在桃園機場受訪被問到，選前替民進黨出走的台南“立委”候選人陳筱諭錄製力挺影片，結果開票結果，票數很慘，是否“陳思宇第二”？柯P輔選成績都很差？柯文哲說，大咖站台有效，大部分來源是一個噱頭。



陳思宇父親為台北市議員陳建銘，曾擔任過台北市觀傳局局長，在去年九合一選舉後宣布代表“白色力量”參加台北市第二選區“立委”補選，老長官柯文哲盡力輔選，但選舉結果卻不如預期，僅獲得 9,689 票一成多的得票數，輸得一敗塗地。



陳筱諭在退出民進黨之後，以無黨籍出馬參加“立委”補選，選舉中打出“反新潮流”旗幟，選前也獲得柯文哲錄影片支持，只是得票數也很慘，媒體追問柯文哲看法。



柯文哲解釋，會答應錄製影片，在於陳筱諭一個禮拜前來我家，在上班前在我家門口等，想說給年輕人一個鼓勵，沒有什麼特別意思。



外界有說是“郭國文是新潮流”的關係？“你（記者）沒有講我還不曉得”。



會不會認為，這又是“陳思宇第二”？給外界認為，凡是柯文哲輔選，票數都不ok？



“我也不認為說”，在台灣選舉民眾自主狀態下，大咖站台有效，大部分來源是一個噱頭，對我來講，純粹是給年輕人這麼積極，給她鼓勵。



被問到，怎樣把聲量轉化給其他候選人？“不太容易”他說。



柯文哲表示，其實他也是科學家，我研究我的民調分布圖，我現在已經超過五成，分布圖也沒有辦法 copy重複，這代表我的能量反轉，太特殊。