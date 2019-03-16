綠營守住新北與台南　柯文哲：回歸基本盤

中評社台北3月16日電／新北市、彰化縣、台南市與金門縣4席“立委”補選出爐，對於民進黨守住新北市與台南市，台北市長柯文哲今天說，若國民黨連這2席都拿下，“那就太過分了”，如今一切回歸基本盤。



中央社報道，柯文哲將搭乘晚間7時30分飛機赴美，出境前接受媒體訪問時，做上述表示。



新北市、彰化縣、台南市與金門縣4席“立委”補選，新北市由民進黨候選人余天拿下、彰化縣為國民黨柯呈枋、台南市為民進黨郭國文、金門縣為無黨籍陳玉珍。



對於選舉結果，柯文哲認為，“這2席如果真的還國民黨會贏，那就真的是太過分了”，他說，選舉板塊還是會移動，但不太可能在短時間內大幅移動，“原本7比3、8比2都移動，這個就不得了”。



面對媒體詢問，高雄市長韓國瑜的“韓流效應”似乎沒有想像中的強，柯文哲說，韓流效應還是很強，只是就像土石流一樣有程度，“淹一個小村莊可以，要把整個城市淹掉也不容易”。



民進黨定調為“立委”補選為2020“總統”選舉的前哨戰，有媒體詢問他，民進黨守住新北市與台南市是否對蔡英文連任有利，柯文哲說，現在回到基本盤，之後就是繼續努力。



對於藍綠各自歸隊，柯文哲則認為，他在所有人裡面是最輕鬆的。



至於柯文哲曾拍攝影片支持的台南市“立委”候選人陳筱諭慘敗，外界認為是“陳思宇第二”，柯文哲說，在台灣選民自主情形下，沒有任何大咖站台是有效的，而他研究過自己民調分布，發現無法重複，代表他的聲量很難轉移，“因為太特殊了”。



他說，當時會幫陳筱諭拍攝影片，是要給年輕人一個鼓勵，沒有別的意思。