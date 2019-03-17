中評關注：“立委”補選綠守住票倉　暫止血

台南“立委”補選，民進黨郭國文勝選的一刻。（中評社） 中評社台南3月17日電（記者 趙家麟）台灣四縣市“立委”補選揭曉，民進黨守住新北、台南兩席，國民黨只保住彰化一席，金門由無黨奪下。這項結果，讓九合一敗選後的民進黨，暫時得以止血。“韓流”直搗台南、新北綠營票倉，雖未能翻盤，也讓民進黨嚇出一身冷汗。



最受關注的指標選區：台南與新北，主要“立委”候選人得票結果：



台南市，民進黨郭國文得票率47.05%，國民黨謝龍介得票率44.31%，無黨籍陳筱諭得票率7.80%。新北市：民進黨余天得票率52.04%，國民黨鄭世雄得票率46.77%。



“立委”補選揭曉後，馬上就是2020年大選的起跑日，藍綠各有艱困形勢要面對：



國民黨方面，藍軍期盼的“韓流”外溢效應，經過選戰驗證，未能在深綠票倉成功翻盤，讓藍軍支持者扼腕，但藍綠兩軍拉到有史以來最近距離，“韓流”確有直搗綠營核心的實力。



“韓流”威力雖不至勢如破竹，但論人氣、聲量，韓國瑜仍是藍軍十多年來僅見的巨星人物。國民黨即將啟動的大選初選，“推最強棒”、“拱韓”的呼聲力道如何，還待進一步觀察。



值得關注的是，四席“立委”補選，國民黨只拿一席，這對現任黨主席吳敦義是比較傷的。吳要如何處理2020年大選的初選機制？黨代表大會是國民黨最高權力機構，初選或徵召，要不要修訂黨內規章，都是高難度的過程，這是國民黨馬上面對的挑戰。



民進黨方面，蔡英文已表態爭取連任，黨內看似已定於一尊。九合一敗選後，“立委”補選在驚濤駭浪中守住新北、台南兩席，深綠票倉核心沒有被翻盤，守住了民進黨的一口氣，綠營暫時止血。



這場“立委”補選，對民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉而言，是上任後首場操盤的選戰，穩住兩個主要選區的“立委”席次，也進一步鞏固了蔡英文在黨務系統的影響力。



但是，賴清德成功守住了台南“立委”補選，未來，蔡競逐大位，如何考量黨內的派系平衡，蔡賴的競合關係值得關注。



賴清德承擔九合一敗選責任，辭掉“行政院長”後，回到自己的本命之地台南，以前“閣揆”的身分站上街頭拜票，進行“苦行僧”式的操盤輔選，開票結果，“賴流”擋住了“韓流”，驚險保住了一席“立委”，也保住了賴在黨內的政治能量；新潮流系因此暫時站穩腳步，其他派系尚難挑戰新系在黨內的地位。