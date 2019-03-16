四縣市“立委”補選揭曉 綠二藍一無黨一

台南市立委補選開票統計表。（中選委提供） 中評社台南3月16日電（記者 趙家麟）台灣四個縣市“立委”補選揭曉，民進黨兩席，守住新北、台南兩個深綠票倉，國民黨只贏彰化一席，金門則由脫離國民黨的無黨籍陳玉珍當選。



中選委16日晚發佈“立委”補選結果新聞稿：



第9屆“立法委員”新北市第3選舉區、台南市第2選舉區、彰化縣第1選舉區及金門縣選舉區缺額補選於16日舉行投票，選舉結果各選舉區獲最高票者如下：新北市第3選舉區為余天，台南市第2選舉區為郭國文，彰化縣第1選舉區為柯呈枋，金門縣選舉區為陳玉珍，“中央選舉委員會”將於3月19日舉行委員會議，審定選舉結果，並公告當選人名單。



“中選會”表示，此次補選投票時間為上午8時至下午4時，投票率新北市第3選舉區為42.10%，台南市第2選舉區為44.53%，彰化縣第1選舉區為36.59%，金門縣選舉區為21.21%，“中選會”完成計票時間為下午5時56分。

“中選會”指出，本次缺額補選各選舉區開票結果如下：

新北市第3選舉區缺額補選有3位候選人，得票數分別為蘇卿彥1,303票、鄭世維(中國國民黨推薦)51,127票、余天(民主進步黨推薦)56,888票。



台南市第2選舉區有6位候選人，得票數分別為楊筱如492票、郭國文(民主進步黨推薦)62,858票、吳炳輝350票、謝龍介(中國國民黨推薦)59,194票、陳筱諭10,424票、徐國棟269票。



彰化縣第1選舉區缺額補選有3位候選人，得票數分別為柯呈枋(中國國民黨推薦)47,835票、紀慶堂2,022票、黃振彥（民主進步黨推薦）41,946票。



金門縣選舉區缺額補選有6位候選人，得票數分別為洪麗萍(中國國民黨推薦)5,681票、陳滄江6,020票、蔡西湖5,175票、盧冠宇570票、洪志恒(金門高粱黨推薦)240票、陳玉珍7,117票。



“中選會”表示，此次補選當選人的任期，將至第9屆“立法委員”任期屆滿日為止。