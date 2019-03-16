“立委”補選守住2席　羅文嘉：沒贏只是止血

中評社台北3月16日電／4席“立委”補選民進黨守住新北三重和台南2席，民進黨秘書長羅文嘉今天說，民進黨沒有贏，只是止血而已，接下來一年將團結整合有相同理念的政黨、組織、個人，一起捍衛民主。



至於這樣的選舉結果，是不是“韓流”失效，羅文嘉說，“我不關心什麼流，我關心的是民主的潮流”，歷史只有一個選擇，選擇站在民主潮流正確的一方，最終就會獲得勝利。



中央社報道，羅文嘉晚間召開記者會，感謝台灣選民給民進黨機會與溫暖，讓民進黨接下來一年在更漫長、更辛苦路途上暫時不覺得孤單，讓民進黨可以團結整合有相同理念的政黨、組織、個人，一起站在捍衛台灣民主共同目標理念上一起前進。



“新北與台南的勝利不是民進黨的勝利，是守護台灣民主的勝利；對民進黨沒有贏，我們只是止血而已”，羅文嘉說，未來一年會有更辛苦的路、更多的困難要一一克服；不管來自內部或外部，每個困難都需要大家更緊密團結，更堅定腳步抗拒來自各種假消息的包圍，才能真正守住現在珍惜擁有的民主自由價值制度。



他說，今天的選舉結果，確實有得到信心，也感到有些喜悅，“但我們不需要慶祝，我們需要的是更堅定、更努力、更結合所有人，在未來的路上一起團結堅定地走下去。”



羅文嘉感謝蔡英文、“行政院長”蘇貞昌、前“行政院長”賴清德、民進黨主席卓榮泰，以及很多幕後英雄、黨內同志付出。



他說，接下來的選舉過程，不會是民進黨一個政黨的選舉，為了捍衛得來不易的民主價值，對抗來自中國的節節進逼，這不是民進黨能夠獨立完成的時代任務與使命，必須是所有愛護台灣、腳踏在這塊土地，不分顏色、背景、意識型態、歷史情感、共同踩在這塊土地，一起呼吸著自由空氣的所有朋友共同的戰役。



羅文嘉也特別提到彰化“立委”補選候選人黃振彥，雖然很可惜未贏得勝利，但已創造比上次更好的得票率。



另外，羅文嘉表示，明年的大選應該結合更多黨派的朋友或是不屬於政黨的朋友，他感謝台南子弟林飛帆昨天趕到三重現場，為守護台灣民主站出來。



羅文嘉說，未來一年民進黨將是“驅動程式”的角色，要去驅動更多懷有對台灣愛、懷有強烈意志要與中國極權對抗的朋友，“驅動他們、整合他們，一起站出來”，這才是未來真正贏的關鍵，要重新找回社會無私的勇氣與夢想；他說，過去的民進黨難免會沉浸在選戰是否勝利的氛圍，久了之後會與社會產生隔絕，現在要做的是重新連結社會。