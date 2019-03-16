日本擬在聯合國支持管制“殺人機器人”開發

中評社香港3月16日電／關於搭載人工智能（AI）的不經由人的意願就可以殺傷敵人的武器，日本政府基本決定在本月下旬的聯合國會議上表態支持國際性開發管制，還將倡議新設面向管制的專家委員會。政府消息人士16日透露了此事。日本此前以或許會妨礙民生部門的AI開發為由，認為有必要慎重討論，但此次則改變了立場，有意主導“殺人機器人武器”相關國際規則的制定。



共同社消息，圍繞開發殺人機器人武器，從國際人道法及倫理的觀點出發，在中南美等地有一些國家要求制定禁止條約，但被指正在推進開發的美國和俄羅斯等則持否定意見，國際討論陷入停滯。日本認為若對現狀置之不理，則開發工作將在放任自流的狀態下得到推進，對此表示質疑。日本希望通過展示積極參與管制制定工作的姿態，“改變討論的走向”（政府消息人士語）。



該聯合國會議是25日起在瑞士日內瓦舉行的《特定常規武器公約》（CCW）會議。日本裁軍大使高見澤將林等將出席，公佈彙總日本看法的文件。



文件強調不能對殺人機器人武器開發視若無睹。作為具體措施之一，文件呼籲創建共享各國開發現狀相關信息的“技術研討委員會”。日方認為，包括美俄等在內的各國提高開發透明度是邁向實現管制的第一步。設想的委員會成員是精通AI的技術人員等。



此外，文件還說明稱“不排除在未來”制定具有法律約束力的禁止條約。



日本政府此前就開發殺人機器人武器表示“反對”（外相河野太郎語），但對於是否應該管制則僅稱“為避免阻礙AI技術革新，應該冷靜討論”。