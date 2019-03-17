中評關注：柯、韓雖強　深綠基本盤難攻破

柯文哲。（台北市政府提供） 中評社台北3月17日電（記者 鄭羿菲）新北、彰化、台南、金門“立委”補選16日結果出爐，中國國民黨僅保住彰化一席，民進黨則成功守住新北、台南兩席，而金門則由無黨籍拿走，民進黨算是2018九合一選舉後已止血，而在這兩個區域，都有無黨籍台北市長柯文哲、中國國民黨高雄市長助選的痕跡，但都未能攻克綠地，顯然，在深綠地區，民進黨的基本盤仍難以短期內攻破。



柯文哲在補選前夕釋出影片力挺脫黨參選的無黨籍台南市“立委”落選人陳筱諭，劍指綠營跡象明顯，但陳筱諭的開票結果，顯見柯文哲人氣雖高，但相關效應無法轉移到其他輔選對象身上，因此柯若有意2020，籌組政黨將成為下策，僅以“一人專心角逐2020”模式則是上策。



韓國瑜在選前也賣力輔選台南的謝龍介、新北的鄭世維，但謝、鄭2人在開票結果中落敗。2016年民進黨的黃偉哲以76.46%的得票率勝選台南市“立委”，國民黨的黃耀盛得票率為18.6%；而此次民進黨的郭國文得票率僅47.05%，謝龍介得票率則有44.31%，可說韓流替謝拉抬了近3成得票率，也不無斬獲。



新北市三重區的“立委”選舉中，2016年民進黨的高志鵬得票率有54.54%，國民黨的李乾龍得票率則有35.43%；而此次補選，民進黨的余天得票率為52.04%，鄭世維得票率則46.77%，在綠營天王助選下，余天可說是守住民進黨在新北市三重區的深綠大本營，相比之下，韓國瑜在選前之夜北上帶動的韓流，雖說造勢晚會熱鬧非凡，韓流效應難以翻了綠營鐵票倉。



柯文哲與韓國瑜，一個是北天王、一個是南霸天，兩人同陷入高人氣效應難完全轉移到輔選對象身上。未來如果柯文哲與韓國瑜投入2020大選，如何在全台極大化自己的影響力，並成為帶動全台“立委”候選人的母雞，恐需有更具號召力的策略。