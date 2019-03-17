中評關注：穩住台南後　賴清德的下一步

賴清德在輔選郭國文勝出後，上台致詞感謝選民。（中評社） 中評社台南3月17日電（記者 趙家麟 ）前“行政院長”賴清德操盤民進黨台南市“立委”補選，在驚濤駭浪中險勝。現場支持者不斷高呼“選“總統”，讓九合一敗選黯然下台的賴清德臉下露出了笑容。



民進黨因應2020年大選，因為“立委”補選的結果，蔡英文與賴清德的競合關係搶先浮上檯面。民進黨守住了台南與新北墨綠的兩席“立委”，暫時穩住陣腳的不只是蔡英文，還有賴清德。



綠營人士分析，賴清德在政治上最主要的對手是蔡英文，台南是賴的最後的根據地，如果台南“立委”補選這一仗敗了，對賴清德將是大傷，賴將更難有籌碼和蔡英文談競合，連帶新潮流系在年底的“立委”選戰部署都將受到衝擊。但目前看來，情勢略有好轉。



民進黨九合一敗選，台南“立委”補選過程，“韓流”威力三度橫掃台南，為台南最強戰將謝龍介助選，空軍大幅領先；但賴清德領軍整隊，發揮組織戰，最後讓補選回歸基本盤，有驚無險的保住這一席“立委”，連綠營內部都形容這是一場“逆轉勝”選仗。



16日晚，郭國文陣營宣布當選的一刻，賴清德到場致意，上台時支持者數度高呼“選“總統”！選“總統”！”賴清德面露笑容揮手致意，被問到要如何規劃下一步？賴僅表示“謝謝大家，在驚滔駭浪之中好不容易贏得這場勝利，責任非常重大，現在內心只有感激，並沒有再特別去想到其他”。



有媒體繼續追問賴“先前說說過316之前不會講，現在選完了可以講了？”，賴則是笑答“今天還是316啊！”



賴清德操盤台南“立委”補選，雖然開票結果是藍綠歷來最接近的一次（民進黨47.05%，國民黨44.31%），如敗選的國民黨候選人謝龍介所言“這是國民黨20年來不敢想的”、“別忘了，國民黨過去在這裡是18%”，但賴終究是抵擋住了“韓流”，對於重新鞏固支持者的向心力，將發揮很大的加分效果。



“立委”補選落幕，馬上是藍綠白等因應2020大選的開始。賴清德的下一步，有兩個觀察重點：



其一，民進黨因為穩定了重要的兩席“立委”，支持者向賴高呼“選“總統”，讓蔡賴的競合關係、黨內派系權力結構的微妙變化，搶先一步檯面化，未來是“蔡賴配”的合作關係？或有可能出現賴挑戰蔡？



其二，賴清德在台南演出“逆轉勝”，未來很可能複製在“立委”選戰的操作上，也更有利於新潮流系大膽提名人馬競逐“立委”，這也將牽動賴蓄積更大的能量來面對蔡英文。