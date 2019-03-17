高思博：台南不再是綠鐵票區　恐中牌漸失效

高思博認為謝龍介雖敗猶榮。（中評社） 中評社台南3月17日電（記者 趙家麟）台南“立委”補選結果，民進黨郭國文在驚濤浪中險勝。中國國民黨前“行政院政務委員”高思博以“起義尚未成功，龍介雖敗猶榮”來評論台南“立委”補選結果。他認為，台南再也不是民進黨的鐵票區，悲情、恐中都將逐漸失效。



台南市“立委”補選投票結果，民進黨郭國文62858票勝出，國民黨謝龍介59194票落敗，得票率（郭47.05%，謝44.31%）只差2.74%。謝龍介說，這個票數是國民黨20年來不敢想的，過去這個選區國民黨是18%。



九合一參選台南市長敗選的高思博表示，這次台南市第二選區“立委”補選，由郭國文以小幅的差距勝出。他認為，地方政治樣貌的變化，本來通常就是一個長期的過程，隨著去年九合一選舉的結果，台南市民不斷的釋放出台南要改變的意志，倘若民進黨仍看不出選民釋放出的政治訊息，被民眾否定只是遲早的問題。



高思博表示，此次“立委”補選，任期雖然是剩下9個月，但台南的投票率遠高於其他三區補選投票率（44.53%），顯見台南市民對此次補選相當重視。謝龍介在這個被媒體形容“綠到出汁”的選區，也只小輸三千餘票，顯示台南再也不是民進黨的鐵票區，悲情、恐中都將逐漸失效。顯示台南選民仍然希望持續教訓民進黨，民進黨即使傾巢而出，也無法挽回下滑趨勢。



持續留在台南深耕的高思博說，這次補選，社會各界都視為是2020的前哨戰，此次國民黨在“綠到出汁”選區補選都能拉近，他相信，未來他跟謝龍介一起努力，持續耕耘基層，下次的“立委”、市長選舉，必能有國民黨區域“立委”或是市長勝出。