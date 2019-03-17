中評關注：政府工作報告修改了哪些內容？

《政府工作報告》起草組成員、國務院研究室副主任郭瑋（中評社 張爽攝） 中評社北京3月17日電（記者 張爽）十三屆全國人大二次會議閉幕會上，《政府工作報告》高票獲得了通過。3月5日，國務院總理李克強作完政府工作報告之後，全國人大代表、政協委員分組審議報告，並提出修改意見。《政府工作報告》起草組對《報告》進行了修改完善，共修改83處。報告修改前約19300字，修改以後是20200多字，篇幅增加了800多字。李克強總理對《報告》修改稿進行審定，將修改說明提交到十三屆全國人大二次會議主席團，並於15日上午正式通過。



《政府工作報告》起草組成員、國務院研究室副主任郭瑋15日下午出席國新辦吹風會，介紹《報告》修改情況。



郭瑋介紹，“兩會”期間，按照李克強總理的要求，《政府工作報告》起草組認真學習習近平總書記在政協聯組會和在全國人大內蒙古、甘肅、河南、福建代表團審議時的重要講話，系統整理匯總人大代表和政協委員提出的意見和建議，並逐條進行認真研究，根據代表委員的意見，起草組對《報告》進行了修改完善，吸收涵蓋了代表委員所提出的大部分意見，有的一處修改綜合吸收了多位代表的多條意見。從人大會議的簡報，從全國政協的意見匯總，從國務院辦公廳和起草組收集到的人大代表、政協委員的意見建議情況來看，今年直接針對《政府工作報告》的意見比往年略微減少。



郭瑋說，修改較多的地方主要集中在六個方面：



第一方面，保障和改善民生方面。在教育部分補充了“加強鄉村教師隊伍建設”“依法支持民辦教育發展”“支持中西部建設有特色、高水平大學”等表述；保障基本醫療衛生服務部分，補充了“加快兒童藥物研發”“加強罕見病用藥保障”“抓好傳染病、地方病、青少年近視防治”等表述。



二是加快科技創新方面。提升科技支撐能力部分，補充了“抓緊布局國家實驗室，重組國家重點實驗室體系”“完善重大科技項目組織管理”“完善科技成果評價機制”等表述。在回顧2018年工作實施創新驅動發展戰略一段中，增加了“科技進步貢獻率提高到58.5%”表述。



三是深化重點領域改革方面。主要修改集中在深化財稅金融體制改革部分，補充了“全面實施預算績效管理”“推進中央與地方收入劃分改革”“完善轉移支付制度”等表述。



四是推進鄉村振興方面。抓好農業特別是糧食生產部分，補充了“優化品種結構”“加強農田水利建設”“扶持主產區發展農產品精深加工”等；扎實推進鄉村建設部分，補充了“新建改建農村公路20萬公里”“繼續推進農村危房改造”等。



五是加強污染防治和生態建設方面。持續推進污染防治部分，補充了“促進減量化、資源化、無害化”“加強污染防治重大科技攻關”等；壯大綠色環保產業部分，補充了“調整優化能源結構”“大力發展可再生能源”“健全排污權交易制度”等；加強生態系統保護修復部分，補充了“繼續開展退耕還林還草還濕”“健全生態補償機制”等。



六是持續釋放內需潛力方面。推動消費穩定增長部分，補充了“加強農村養老服務設施建設”“促進家政服務業提質擴容”“推動充電、加氫等設施建設”等；合理擴大有效投資部分，補充了“改革完善招投標制度”。



在其他方面也還有一些修改。比如，在優化營商環境部分，增加了“繼續壓縮專利審查和商標註冊時間”“抓緊建成全國一體化在線政務服務平台”等，這些都是深化“放管服”的內容。在豐富群眾文化生活部分，增加了“倡導全民閱讀，推進學習型社會建設”等。