扁：小英民望止跌回升　賴清德參選機率是零

中評社台北3月16日電／陳水扁在網絡節目率先預告週一才要公布的“新台灣國策智庫”2020“總統”大選選情評估民調結果；民調顯示，蔡英文已止跌回升，一對一PK或“三角督”落後只剩10%到5%上下；前“行政院長”賴清德領表挑戰蔡英文的機會是零。



此外，上次九合一選舉預測神準的陳水扁，今天在開票前提前錄製的節目彷彿預知民進黨這次補選結果說，“總統”大選離投票還有10個月左右，蔡英文在“三角督”輸10%上下並不算多，會後來居上；316的補選結果，應該也可以證明這點，民調顯示在這次“立委”補選，就可以看出證明。



據中時網消息，陳水扁之後在直播中指出，他要預告，凱達格蘭基金會的“新台灣國策智庫”週一才要發表第五波2020“總統”大選選情評估民調，不論是一對一或三角督，各黨派候選人，經過這幾個月變化後，台北市柯文哲的聲勢沒有比賴清德更好，這是很大不同；此外高雄市長韓被炒作成黨的救星，“總統”大選不排除被黨內徵召，但民調顯示沒有強到所向無敵，贏也沒贏多少，數字會講話。



他說，民調顯示，蔡英文止跌回升、回穩，走出必輸谷底；一直看好的柯文哲，聲勢逐漸下滑；韓國瑜沒有強到所向無敵，也贏不多；王金平比想像中的還強、還勇，初選提名有機會；朱立倫黨內最強，甚至韓國瑜也部會他選得好，大選未必會贏；吳敦義打贏2018，卻是聲勢最弱；賴清德目前民調贏過韓國瑜、柯文哲，不管是一對一ＰＫ，全沒輸，連三角督，賴神也都贏，差距雖不大，但顯示賴清德已經走出去年低潮，所向無敵。



不過陳水扁說，賴雖然所向無敵，卻不能也不會挑戰蔡英文連任。領表挑戰蔡英文的機會是零。