中評揭秘：政府工作報告是如何修改的？

《政府工作報告》起草組成員、國務院研究室副主任郭瑋（中評社 張爽攝） 中評社北京3月17日電（記者 張爽）十三屆全國人大二次會議閉幕會上，《政府工作報告》高票獲得了通過。報告修改前約19300字，修改以後是20200多字，篇幅增加了800多字。《政府工作報告》起草組成員、國務院研究室副主任郭瑋15日下午出席國新辦吹風會時表示，兩會上，來自不同地方、不同領域的2900多名人大代表、2100多名政協委員再次對這個報告進行廣泛的討論、審議。李克強總理要求起草組對代表委員的每一條意見都要認真研究，修改時能夠采納的都要盡量采納。



郭瑋說，政府工作報告是政府工作的綱領性文件，起草好、修改好政府工作報告是一項非常嚴肅的政治任務。政府工作報告從起草開始就深入開展調查研究，廣泛聽取各方面的意見。在前期，報告起草組認真學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，系統梳理學習黨中央重要的決策部署，還專門組織力量總結、分析、匯總各個方面的意見，派出了多個調查組到各地去調研。報告的初稿形成後，又多次徵求有關方面和單位的意見，包括徵求地方的意見。



郭瑋表示，習近平總書記親自主持中央政治局常委會議、中央政治局會議，對報告進行了研究，提出了明確的指導意見。李克強總理也先後主持國務院常務會議、國務院全體會議，對報告稿進行審議。李克強總理還分別與專家學者、企業界人士、各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表，與教育、科技、文化、衛生、體育界人士以及基層代表進行座談，聽取對報告的意見和建議。



“在兩會上，來自不同地方、不同領域的2900多名人大代表、2100多名政協委員再次對這個報告進行廣泛的討論、審議。”郭瑋說，起草組對聽取人大代表和政協委員的意見特別重視。



郭瑋表示，李克強總理要求起草組對代表委員的每一條意見都要認真研究，修改時能夠采納的都要盡量采納。



“當然，作為一份報告，也不可能把所有的意見全部吸收進來，”郭瑋說，沒有吸收采納的意見主要有幾類：一是要求增加新的政策措施，但是這些政策措施還沒有經過全面的論證研究，有的雖然經過研究，但是各個方面的意見還不盡一致，這樣的意見我們這次沒有把它寫入到報告中。比如，有的代表提出來是不是恢復五一黃金周假期，還有的代表提出來延長春節假期，這些意見需要請有關方面深入研究，類似這樣的沒有吸收到報告中。

