“立委”補選不如預期　國民黨2020現警訊

中評社台北3月16日電／4席“立委”補選被視為2020大選前哨戰，國民黨原盼透過“韓流”守2搶2，但連金門都沒守住，黨內人士分析，這對國民黨是警訊，不能單靠一股旋風，而要注重在地經營；也不能只靠民進黨失誤，而是要提出有力對策。



國民黨去年九合一選戰交出漂亮成績單，但這次4席“立委”補選，僅守住彰化一席，連原本優勢選區的金門，都因為藍營分裂而失利，國民黨人氣王、高雄市長韓國瑜雖賣力輔選，可惜“韓流”終究翻轉不了民進黨鐵票區。



這次補選結果也牽動國民黨內“總統”初選氛圍，目前表態參選“總統”的有前新北市長朱立倫、前“立法院長”王金平等，黨主席吳敦義雖未表態，但也始終沒有放棄參選可能，他日前表示，4席“立委”補選結果是考量參選與否的因素之一。



中央社報道，黨內人士分析，從補選過程來看，韓國瑜所到之處都刮起一陣旋風，雖然並未成功搶下台南，但與對手差距不大，選民會歸功給韓國瑜。



外界認為這次補選結果對吳敦義不利，親吳人士則分析，補選結果頂多對吳敦義只是小傷，不會動搖要選或不選的決定；吳敦義是謀定而後動的人，一定會衡諸各種態勢才會做出最終決定。



前“立委”蔡正元則在臉書貼文分析，前新北市長朱立倫執政8年，國民黨仍贏不了三重，對朱立倫、吳敦義大傷，對韓國瑜小傷。



國民黨黨內人士指出，韓流絕對有帶動各地選情，讓國民黨在台南和新北這兩區與對手差距並不如過往大，但不足以讓國民黨候選人在艱困選區勝選，主要還是得靠扎實的在地經營。

