劉宗夏：白綠還能合嗎？

中評社台北3月17日電（作者 劉宗夏）韓國瑜及柯文哲究竟要不要參選2020還不明朗， 將來是藍綠對決還是三方競逐也如迷霧般一樣，不少民意代表跟電視名嘴都開始猜測未來的變局， 其中一個很熱門的就是白綠會不會再合？ 筆者認為這是過於從政治利益角度出發的思考，如果理性分析，未來白綠再合作的空間真的很小。



白綠不太可能合作的原因主要有三，首先：目前主流社會氣氛還是想讓民進黨下架，聰明謹慎如柯文哲有什麼理由逆勢而為？剛結束的“立委”補選，民進黨雖然保住了台南和新北兩個席位，但討厭民進黨是台灣最大黨的社會氣氛並沒有改變，白綠合現階段對柯文哲來講是弊大於利。



第二個就是： 柯文哲及民進黨對於兩岸關係的態度根本南轅北轍！民進黨由於想轉移內政無能的焦點，積極擴大中國大陸威脅來謀取政治利益，未來對於中國大陸的策略就是對抗！但是柯文哲主張應該理性看待中國大陸崛起的事實，兩岸要像一家人。在操作兩岸走向衝突是民進黨未來選舉策略的前提下，柯文哲跟民進黨要合作恐怕會看起來非常不自然。



最後，對柯文哲最重要的：那就是要推翻過去自己講的話，打臉自己！大家應該多少都聽過柯文哲之前對於新潮流的批判，柯其實非常明白的點出：新潮流把自己的派系利益凌駕於台灣人民的利益。這恐怕不只是社會的主流共識，就連民進黨內非新潮流的其他派系可能也這樣認為，而目前新潮流仍然是民進黨政府的中樞力量，實際上來說台灣不是蔡政府，而是蔡、新共治。



柯文哲既然過去對於新潮流有這樣直接的批判，如果將來為了政治利益轉而再跟民進黨合作，要怎麼面對自己的白色力量？這可能不只是打臉自己而已，還可能讓他喪失白色力量共主的地位！許多厭惡藍綠的中間選民就是認為柯文哲相對單純，不像傳統政客一樣為自己的利益算計。如果他只顧利益跟民進黨合作，等於證明自己就是他過去口中的垃圾政客，那是會終結他的政治生命！所以筆者推斷柯文哲會非常警惕跟慎重。



以上是我認為白綠很難合作的3個主要原因，政治的合縱連橫不只是要考慮各方的政治利益而已，還必須要考量到各自的政治信仰跟策略大方向。



（作者劉宗夏，台灣政治觀察者）

