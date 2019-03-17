快評：國民黨能否從補選失利中看到機會？

中評社快評/台灣3月16日備受關注的四席“立委”補選，國民黨原先期待能夠“守2搶2”，結果僅保住彰化一席，民進黨則成功守住新北、台南兩席，而金門則由無黨籍拿走。國民黨發言人坦言“沒有達到預期結果”，許多支持者也深感意外或失望。



對於這樣的結果，台灣社會各界的解讀很多，就對國民黨的影響而言，有人認朱立倫重傷（因新北一席未贏），有人則認為對黨主席吳敦義比較不利，也有人認為韓流受挫，對國民黨是一個警訊。



我們認為，國民黨雖僅贏得一個席位，但透過現象看本質、看民意，對國民黨未必不利：



首先，雖然民進黨保住了台南、新北兩席，達到了止血的效果，但從得票率來看，民進黨是最低的一次，國民黨在這兩個“墨綠”選區則大有長進，是最好的一次，已接近翻盤。而且，民進黨在台南雖然防止了繼續失血，但目前还处在谷底，接下来是从谷底回升还是在谷底盤旋或继续往下坠，有待观察。



其次，補選結果另一個意義是，給九合一選舉大勝的國民黨和國民黨太陽，無情地澆了一盆冷水，有助於國民黨和國民黨太陽以及國民黨支持者保持清醒的頭腦，2020選舉并不好打。



其三，台南、新北補選雖然不如預期，但韓流還是發揮了重要的作用，韓流的勢仍盛，依然會在2020選舉中發揮重要影響。



總之，我們認為，國民黨雖然在這次“立委”補選中失利，但并不算失敗。相反，這種結果如果能夠警醒國民黨，讓國民黨看清自己的不足，更好地把握民意的走向，未必不利2020大選。

