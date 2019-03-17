王秋婷先進事跡在雲南省巡回宣講

中評社北京3月17日電／近日，雲南省紀委選取2018年全省紀檢監察審查調查工作先進集體及個人代表的先進事跡和在脫貧攻堅工作中因公殉職的昭通市大關縣紀委監委幹部王秋婷的感人事跡等內容為主題，組成宣講團，在全省紀檢監察系統開展優秀紀檢監察幹部先進事跡巡回宣講，引領全省廣大紀檢監察幹部向先進學習，向榜樣學習，向身邊人學習。



3月6日至14日，雲南省優秀紀檢監察幹部先進事跡巡回宣講報告會先後在昭通、德宏、怒江、大理、文山、普洱等6個州（市）舉行。宣講報告會以視頻會議的形式進行，各州（市）、縣（市）、鄉（鎮）的近萬名紀檢監察幹部和黨員幹部認真聆聽了宣講。



“昭通市是本次巡回宣講的第一站，因為這裡是因公殉職的優秀紀檢監察幹部王秋婷的家鄉，也是脫貧攻堅主戰場之一。”2017年10月，大關縣紀委監委選派王秋婷到天星鎮打瓦村擔任駐村扶貧工作隊員。2018年11月19日，王秋婷在工作途中遭遇車禍因公殉職，生命永遠定格在26歲，定格在她傾注心血的扶貧路上，她把短暫的青春和寶貴的生命奉獻給了紀檢監察工作。3月6日，宣講團在天星鎮作了題為《感動就在身邊 堅守詮釋青春》《夜空中最亮的星》《穿過生命的芬芳》的宣講。雙河村大學生村官張清桃表示，雖然她沒有和王秋婷在一起工作過，但秋婷未盡的事業就是她的事業，秋婷未完成的心願就是她的心願。她將以王秋婷為標杆，竭誠為村民服務，為脫貧攻堅貢獻力量。



“為了審查工作幾個月不能回家、為抓住戰機凌晨驅車百里奔赴現場、為探究竟翻山越嶺踏破鐵鞋……”省紀委監委第一紀檢監察審查室副主任徐志成、省委省直機關紀工委副書記範建用親身參與的案件，向大家講述紀檢監察工作中讓人意想不到的艱辛與不易。



“省直機關紀工委這支隊伍，正如金屬淬火，就是在這反覆磨礪和錘打中，鑄就著對黨的忠誠，在反腐一線中淬火再造。”“我常想，是什麼讓紀檢人如此堅定、克服重重困難、無私忘我、從不抱怨？是什麼讓紀檢人在國家和小家之間選擇甘於奉獻，勇往直前、無怨無悔？”“秋婷走了，但打瓦村群眾卻永遠記住了她，記住了打瓦村夜空中那一顆最亮的星。”……在怒江州，宣講團其他6位成員同樣結合親身經歷，用質樸的語言從不同側面、不同角度，滿懷深情地講述了紀檢監察幹部愛崗敬業、忠誠堅定、擔當盡責、遵紀守法、清正廉潔、甘於奉獻的感人故事。他們對紀檢監察事業無限熱愛的激情、切實捍衛人民切身利益的奉獻精神以及守護黨的肌體健康的執著信念深深打動著聆聽報告會的每一名紀檢監察幹部，每到一處，現場都會響起雷鳴般的掌聲。



“宣講團講述的故事就發生在我們身邊，我們每一名紀檢監察幹部都要以先進為榜樣，主動對標看齊，結合實際，找差距、明方向，切實把學習成果轉化為推動工作發展的強大動力，扎實推進工作高質量發展，為打贏精准脫貧攻堅大決戰提供堅強的政治紀律保障。”昭通市委常委、市紀委書記、市監委主任陸維智說。



聽了報告，德宏州梁河縣紀委副書記、監委副主任於春首深有感觸地說：“在工作責任和家庭責任的面前，紀檢幹部選擇了前者；在國家和小家面前，紀檢幹部選擇了國家賦予的光榮使命。報告會上，一個個鮮活的事例詮釋著紀檢監察鐵軍的優良作風，書寫著對黨的忠誠。”



報告會後，怒江州紀委監委第三紀檢監察室主任楊雲怒表示，作為一名紀檢監察幹部，要向今天的先進人物學習，學習他們對黨的忠誠，對人民的熱愛，以他們的先進事跡作為自己奮鬥的動力，做好自己的本職工作。



“言傳不如身教，身正不令而行。”大理州委常委、州紀委書記、州監委主任唐定文說，“全州各級紀檢監察機關和紀檢監察幹部要主動向先進集體和先進個人靠攏看齊，錘煉作風、砥礪品行，勤勉履職、敢於擔當，在神聖的紀檢監察崗位上創造新業績、樹立新形象、展現新作為，努力鍛造忠誠堅定、擔當盡責、遵紀守法、清正廉潔的紀檢監察鐵軍。”



（來源：中央紀委國家監委網站）