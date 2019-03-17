手記｜＂副卡＂中藏著的秘密

中評社北京3月17日電／“城管中隊的垃圾清運車是柴油車，為何多次出現加汽油的記錄？”面對質詢，周金火一時間找不到說辭為自己辯解，冷靜之後，他卸下了偽裝，將自己的涉嫌貪污的事實和盤托出。



這是江蘇省溧陽市紀委監委第一紀檢監察室辦理該市戴埠鎮城管中隊黨支部書記周火金涉嫌嚴重違紀違法案的談話現場。



時鐘撥回2019年2月，在該市紀委監委在對反映戴埠鎮城管中隊有關線索初核時發現，該中隊購置垃圾桶發票不規範，垃圾中轉車油卡加油和現金加油並存，垃圾中轉站勞務工資數據矛盾等問題突出。



“雖然我們中隊在財務上確實有不規範的地方，但我保證，我個人沒有任何問題，絕對經得起調查。”初次見面，分管垃圾清運工作的中隊黨支部書記周火金一副“真金不怕火煉”的樣子。



核查組查遍中隊的各項發票，均未發現異常。難道真如周火金所說，僅僅是財務不規範？



正當初核工作陷入僵局之時，組長吳一波提出應當另辟蹊徑，從外圍客觀證據入手。核查組發現中隊垃圾清運車輛加油卡以周火金個人名義辦理，存在管理漏洞，極易被鑽空子。



核查組隨即調取了周火金辦理加油卡的充值及加油記錄。果不其然，周火金竟然同時辦理了1張主卡和1張副卡。而加油記錄中除了柴油之外，居然還有大量的汽油加油記錄。掌握了新的證據，核查組將周火金請進了談話室。



“你們中隊的垃圾清運車是什麼型號？”



“是東風四缸柴油車。”周火金鎮定自若。



“一共有幾輛車，辦理了幾張加油卡？”吳一波追問。



“就一輛垃圾清運車，也只辦理了一張加油卡。”周火金的神情突然緊張起來。



“那這些是怎麼回事？”吳一波隨即向周火金出示辦卡記錄，“你把副卡的情況說說吧？”



面對突如其來的問題，周火金愣住不語。



“主卡加柴油，副卡加汽油！你們的柴油車能加汽油嗎？”調查人員拋出了這一問題，此時周火金終於低下了頭。



在證據面前，周火金道出了實情。原來，周火金在2010年辦理加油卡的時留了個心眼，偷偷辦理了一張副卡。主卡給單位垃圾清運車使用，而副卡則偷偷放在放在身上給其私家車加油。每次幫主卡充值的時候，周火金都幫副卡也充一點錢，然後和主卡一起在單位財務報銷。多年來，該副卡累計充值5.76萬元均被周火金個人使用。



2019年3月，溧陽市紀委監委給予周火金開除黨籍處分，並將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴。



（來源：中央紀委國家監委網站）