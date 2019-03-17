陝西：對30個地區和單位黨組織巡視　

中評社北京3月17日電／日前，十三屆陝西省委第四輪巡視10個巡視組完成對30個地區和單位黨組織的巡視進駐，本輪巡視工作全面展開。



經省委批准，本輪巡視將對省扶貧辦、省林業局等2個省級脫貧攻堅牽頭部門和隴縣、麟游縣、太白縣、旬邑縣、淳化縣、合陽縣、蒲城縣、富平縣、米脂縣、城固縣、洋縣、西鄉縣、勉縣、寧強縣、鎮坪縣、石泉縣、寧陝縣、平利縣、旬陽縣、商洛市商州區、洛南縣等21個貧困縣（區）開展常規巡視和脫貧攻堅專項巡視，對陝西煤業化工集團有限責任公司、陝西省地方電力（集團）有限公司、陝西金融控股集團有限公司、陝西旅遊集團有限公司、西部電影集團有限公司、陝西新華出版傳媒集團有限責任公司、陝西稀有金屬科工集團有限責任公司等7家省管企業開展常規巡視。



本輪巡視，將突出“六圍繞一加強”，緊盯習近平總書記對陝西重要指示批示精神和黨中央重大決策部署貫徹落實情況，緊盯省委十三屆四次全會精神貫徹落實情況，圍繞加強黨的政治建設、中央脫貧攻堅專項巡視反饋問題整改、打好三大攻堅戰、發展“三個經濟”、秦嶺生態環境保護、集中整治形式主義官僚主義等全省中心工作，對被巡視黨組織進行全面政治體檢，發揮政治監督和政治導向作用。在全面貫徹政治巡視要求、開展常規巡視的基礎上，把助力脫貧攻堅作為重要任務，對省級脫貧攻堅牽頭部門和貧困縣區開展脫貧攻堅專項巡視，為陝西省打贏脫貧攻堅戰、決勝全面小康提供堅強保障。



根據安排，省委巡視組將在被巡視地區、單位工作2個月左右。設值班電話、郵政信箱、電子郵箱等，受理反映被巡視地區和單位黨組織領導班子及其成員、下一級黨組織領導班子主要負責人和重要崗位領導幹部問題的來信來電來訪，重點是關於違反“六項紀律”、違反中央八項規定及其實施細則精神和脫貧攻堅等方面問題的舉報和反映。



另據了解，巡視期間，省委組織部、省委宣傳部將對被巡視的2個省直部門和7家省管企業黨組織開展選人用人和意識形態工作責任制專項檢查。省委巡視組將指導7個設區市黨委統籌市縣巡察力量，對21個被巡視縣（區）所轄貧困村開展脫貧攻堅專項巡察。



（來源：中央紀委國家監委網站）