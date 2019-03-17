白人至上主義擴散蔓延　加深社會對立與不安

中評社香港3月17日電／紐西蘭清真寺遭到槍手闖入掃射，數十人死傷，震驚全球。近年來，白人至上主義在包括美國在內的許多國家快速崛起，種族、宗教仇恨案件大增，也加深社會對立與不安。



紐西蘭基督城2座清真寺15日發生大規模槍擊案，至少49人喪命、20人重傷。紐西蘭總理阿爾登形容這是紐西蘭“史上最黑暗的一天”。



遭到逮捕的澳洲籍槍手塔倫是白人至上主義（White Supremacy）支持者，出庭時還毫無悔意地做出代表白人至上主義的OK手勢，冷血態度令人髮指。



中央社報道，被譽為“世界最後一塊淨土”的紐西蘭也難逃種族仇恨者血洗，令人唏噓，也讓人意識到種族仇恨主義已經在全球蔓延擴散，沒有一處得以倖免。



白人至上主義在美國社會存在已久，類似紐西蘭清真寺的槍擊案也時有所聞。



約5個月前，去年10月27日，匹茲堡猶太禮拜會所就曾遭槍手闖入槍擊，造成11人死亡、6人受傷。逞兇的白人男性槍手鮑爾斯行兇動機與反猶太種族仇恨有關。



美國人權團體“南方反貧窮法律中心”2月時公布一份調查報告指出，美國仇恨團體從2014年的784個，增加到2017年的954個，到2018年更突破四位數，達到1020個，連續4年呈現增加趨勢，增幅高達30%。特朗普上任後，美國仇恨案件也大幅增加。