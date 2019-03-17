撕裂英國政壇和社會 英國“脫歐”大事記（網絡圖片） 中評社北京3月17日電／英國議會下院14日通過一項動議，決定支持政府推遲“脫歐”。只是，英國脫離歐洲聯盟能否推遲、推遲多久，是未知數。



自英國2016年令世人大跌眼鏡地選擇“脫歐”以來，這出“離婚大戲”幾經拖沓，可謂一波三折仍未平。



【“黑天鵝”飛出】



2016年6月23日，英國就是否“脫歐”舉行公民投票。52%的民眾贊成、48%反對，“脫歐”選項過關，成為當年震動世界的一大“黑天鵝”事件。時任首相、保守黨黨魁戴維·卡梅倫支持英國留在歐盟，但主張交由公投決定，因而黯然辭職。



同年7月13日，原內政大臣特雷莎·梅出任首相。2017年1月17日，她發表演講，闡述“脫歐”談判立場，有意尋求“硬脫歐”，強調不會留在歐洲共同市場。當時被譽為“新鐵娘子”的她說：“對英國而言，沒有協議好於一份糟糕的協議。”



2017年3月13日，英國議會通過一項法案，授權政府根據《里斯本條約》第50條啟動“脫歐”進程。英國政府隨後致信歐洲理事會主席唐納德·圖斯克，正式宣布英方2019年3月29日“脫歐”的打算。



【保守黨“內鬥”】



為增強對“脫歐”談判的控制力，特雷莎·梅2017年4月宣布提前舉行議會選舉。然而，這場政治豪賭以失敗告終。保守黨沒能獲得下院半數以上議席，不得不與北愛爾蘭民主統一黨組建聯合政府。



同年12月8日，英歐雙方就英國與愛爾蘭邊界、歐盟在英公民權利、“分手費”等三大核心議題取得共識。英歐“脫歐”談判進入第二階段，重點議題是英國退出歐盟後雙方的貿易關係等。



2018年7月6日，特雷莎·梅召集內閣官員在首相鄉村官邸商談12小時，同意英國“脫歐”後與歐盟同在一個自由貿易區並保持緊密貿易關係。幾天後，“脫歐”事務大臣戴維·戴維斯、外交大臣鮑里斯·約翰遜相繼辭職，抗議首相對歐盟過多讓步。



11月13日，英歐雙方就“脫歐”協議文本達成一致，英國議會和歐盟分別批准即可生效。特雷莎·梅次日說，內閣經過5小時激烈討論，決定支持這一協議。然而，4名大臣隨後辭職，包括接任“脫歐”事務大臣的多米尼克·拉布。“脫歐”繼續撕裂英國政壇和社會。



歐盟成員國領導人11月25日通過與英國達成的“脫歐”協議。“脫歐”協議能否生效取決於英國議會下院的立場。



12月12日，特雷莎·梅挺過黨內不信任投票，繼續擔任黨首和首相。



【否決，還是否決】



馬拉松式“脫歐”談判過程艱難，所達成協議儘管得到歐盟方面認可，卻始終無法在英國議會下院過關。特雷莎·梅為避免英愛之間重現“硬邊界”、即重新設置實體海關和邊防檢查而提出的“備份安排”在下院成為眾矢之的。



下院原定去年12月11日就“脫歐”協議表決，推遲至今年1月15日。數十名保守黨籍議員反水，協議以432票反對、202票贊成遭否決。這是英國現代政治史上政府在議會遭遇的最慘痛失利。



1月16日，下院以325票反對、306票贊成，否決反對黨工黨提出的對政府不信任動議。29日，下院投票要求特雷莎·梅就“脫歐”協議與歐盟重新談判。歐盟隨即拒絕。



經過深夜磋商，特雷莎·梅和歐盟委員會主席讓—克洛德·容克3月11日晚宣布雙方同意就“備份安排”作具有法律約束力的修改。只是，英國下院次日以391票對242票的壓倒性結果，再次否決“脫歐”協議。工黨黨魁傑裡米·科爾賓說，這份協議已經名存實亡。



3月13日，下院表決拒絕“無協議脫歐”。3月14日，下院高票否決要求就是否“脫歐”舉行“二次公投”的修正案，通過支持推遲“脫歐”的動議。如果決定延期，英方申請需要歐盟其他所有成員國同意。



（來源：新華網）