美禁國際刑事法院調查人員入境（網絡圖片） 中評社北京3月17日電／美國政府15日宣布禁止國際刑事法院人員入境調查一些人員的戰爭罪等罪行，威脅採取更多對抗舉措。



國際刑事法院回應，不會畏懼威脅，將繼續調查。



【防“不公”】



美國國務卿邁克·蓬佩奧在記者會上宣布，就“國際法院針對美方人員的一切調查”，美方對“直接負責”調查的人員採取限制簽證措施，吊銷或拒絕發放簽證。這項措施同樣適用於針對美國盟友的調查，如以色列。



蓬佩奧說這項措施已經生效，卻沒有披露詳情。



他同時威脅，如果國際刑事法院仍“不回頭”，美方將採取更多措施，包括經濟制裁。



國際刑事法院檢察官先前向法官申請調查阿富汗戰爭中交戰各方涉嫌犯下的戰爭罪行。檢察官說，信息顯示，美國軍人和情報人員涉嫌在阿富汗和其他多處地點對美方所關押的人員施加“折磨、虐待、侵犯個人尊嚴、強姦和性暴力”。



另外，巴勒斯坦方面已經請求國際刑事法院調查以色列方面在巴勒斯坦被占領土“所犯罪行”。



按照蓬佩奧的說法，美方這樣做，是為保護美國及其盟友的軍人和非軍人免於因為保衛國家而遭受“不公正訴訟”，美方預期國際刑事法院“可能最終出於政治動機起訴美國人”。



【玩雙標】



國際刑事法院強調自身是“獨立和公正司法機構”，說將“不畏阻礙”，依據“授權和法治這一最高原則繼續獨立工作”。



國際刑事法院位於荷蘭城市海牙，根據2002年生效的《國際刑事法院羅馬規約》設立，對犯有種族滅絕罪、戰爭罪、反人類罪和侵略罪的個人追究刑事責任。



美國政府2000年簽署《羅馬規約》，但對國際刑事法院的司法管轄範圍有保留意見，沒有把規約交由國會參議院審批。參院兩黨議員廣泛反對美國加入這一規約，認為它威脅美國“主權”。



美國總統國家安全事務助理約翰·博爾頓去年9月在一次演講中威脅道，如果國際刑事法院調查美國及其盟國的人員，美方將採取禁止入境、凍結資產等報復措施。



美方對國際刑事法院人員吊銷和拒發簽證，受到一些組織和團體批評。美國民權聯盟15日說，這種做法“前所未有”，系“明目張膽地恐嚇和報復”法官和檢察官，企圖讓“證據確鑿的戰爭罪行免於國際追責”。



美國一個法律援助研究項目的主管詹姆斯·戈德斯通說，蓬佩奧的言論代表美國政府立場，即“只有符合美國利益時”，才能把國際法當一回事。



（來源：新華網）