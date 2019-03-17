大華網路報：台灣須務實面對兩岸經濟實力消長

中評社香港3月17日電／大陸海協會會長張志軍日前指出，預計再過兩年，台灣GDP就將掉出大陸省分的十名之外。這本來早在意料之中，不足為奇，但兩岸經濟實力此消彼長的客觀事實，台灣不能不務實面對。



大華網路報今天專欄文章說，2018年中國大陸各省市GDP排名前十名的是廣東、江蘇、山東、浙江、河南、四川、湖北、湖南、河北、福建。台灣與其相較，只能列名第八，比起2017年的排名落後兩名，已經被四川和湖北追過。



表面看來，台灣人口佔中國大陸總人口的1.7%，面積占總面積0.37%，以蕞爾小地而能排名第八，確實相當不錯；然而，跟以往比較，卻不得不說台灣已經江河日下。



1991年，台灣GDP超過一千八百億美元，當時大陸GDP只有四千億美元，台灣一地的GDP就相當於大陸的45%；但到了2017年，台灣的GDP只有大陸的4.8%，去年更掉到只剩大陸的4.3%。如果按照目前兩岸GDP成長的速度走下去，十年之內台灣GDP總量就可能只有大陸的1%。



事實上，兩岸GDP之所以越差越大，主要原因是大陸不但經濟量體大，而且成長速度也遠超過台灣。2018年大陸GDP名義同比增長9.69%，實際成長6.6%；其中有十八個省分的GDP增速超過全大陸水平，分別是貴州、西藏、雲南、江西、福建、陝西、安徽、四川、湖北、湖南、河南、青海、浙江、寧夏、廣東、廣西、山西、江蘇；最低的天津GDP增速為3.6%，其餘都在5%以上，而台灣只有2.6%。



雖然2019年大陸的經濟有下行壓力，不過各省的GDP成長目標仍然比台灣要高。根據目前公佈的資料，大陸墊底的天津預定今年GDP成長4.5%，其餘都在5%以上，目前排名跟台灣最接近的湖南，GDP成長目標是7.5%-8%，河北6.5%，福建則為8%-8.5%，而台灣只有2.2%左右。換言之，如果這樣的速度不變，到了2020年，湖南、河北、福建都可能超過台灣；而在2025年前後，上海和北京的GDP就可望追上，張志軍之所以說，再過兩年台灣的GDP將跌到大陸各省分十名之外，原因就在於此。



台灣GDP成長速度非但比不上大陸各省分，在亞洲四小龍也是最低。2018年新加坡GDP增速為3.2%，香港為3%，韓國雖比往年略有下降，仍然達到2.7%，而台灣只有2.6%。人均GDP方面，台灣也在四小龍之中敬陪末座。