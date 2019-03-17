今年中央財政擬安排180億元補貼農機購置

中評社北京3月17日電／今年國家繼續穩定農機購置補貼政策，中央財政擬安排180億元對農機購置進行補貼。



中央農辦主任、農業農村部部長韓長賦16日在湖北省襄陽市召開的全國春季農業生產暨農業機械化轉型升級工作會議上表示，今年農機購置補貼資金突出綠色、需求導向，對保護性耕作、殘膜回收、秸秆處理、畜禽糞污資源化利用等機械裝備，以及丘陵山區、特色產業急需的農機新產品，實現應補盡補。



2018年底，國務院印發關於加快推進農業機械化和農機裝備產業轉型升級的指導意見。對此，韓長賦說，各地農業農村部門要抓好落實，加快推進機械化由耕、種、收環節向植保、烘幹、秸秆處理全過程發展，由種植業向畜牧業、漁業、設施農業、農產品初加工業延伸，由平原地區向丘陵山區擴展，並配合工信部門推動農機裝備產業高質量發展。



他表示，2019年支持農機深鬆整地1.4億畝，爭取全程機械化示範縣達到400個，小麥、玉米、水稻三大主糧基本實現全程機械化。要在品種審定、耕作制度變革等方面把適應機械化要求作為基本目標，促進良種、良法、良地、良機配套。



韓長賦說，在高標準農田建設和推進農村土地綜合整治工作中，把“農機能下田”作為重要目標，促進田塊小並大、陡變平、彎變直；支持丘陵山區開展農田“宜機化”改造。同時，創新推動農機具共享共用，更好服務小農戶。



（來源：新華網）